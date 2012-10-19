دانش آموزان خراسان رضوی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند

به گزارش خبرنگارمهر، محمد تقی فخریان شامگاه پنچ شنبه درنشست خبری که به منظوراطلاع رسانی با موضوع اعزام کاروان راهیان نور، درمحل کل آموزش وپرورش خراسان رضوی برگزارشد اظهار کرد: بیست وششم مهرماه اولین کاروان راهیان نور استان ازشهر نیشابور به سمت مناطق جنگ دیده اعزام وگروه های بعدی نیزبه ترتیب و با همکاری وهمیاری سپاه امام رضا(ع) اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به نتایج حاصل ازاعزام کاروان های نوردرسال های گذشته، گفت: اهمیت ترویج گفتمان وفرهنگ شهادت ازمهمترین دلایل اعزام نوجوانان وجوانان به این اردوهای باشکوه است.

فخریان اظهارداشت: تلاش می کنیم تا امکان اعزام دانش آموزان به وسیله سیستم حمل ونقل ریلی فراهم شود ودرهمین راستا جلساتی نیزبا شرکت های مسئول دراین امر داشته ایم که امیدوارم هرچه زودتربه نتیجه لازم برسیم و امسال بتوانیم ازظرفیت های حمل ونقل ریلی کشوربرای رفاه وآسایش دانش آموزان مشتاق حضوردرمناطق جنوبی کشور استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: باهمکاری وهمیاری سازمان بسیج دانش آموزی وسپاه امام رضا (ع) امسال روزانه هزار و 200 نفردرغالب 10 گروه به سرزمین نوراعزام خواهند شد.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی افزود: هریک ازگروه های اعزامی را چندین مربی و کارشناس مسائل دینی وهمچنین راویان جنگ تحمیلی همراهی می کنند.

وی ادامه داد: کاروان راهیان نورامسال گروه های دختر وپسر دبیرستانی که دردوره دوم دبیرستان مشغول به تحصیل هستند به صورت مجزا ودر شرایط مناسب فرهنگی و رفاهی اعزام وبرنامه های متنوعی رابرای آنها اجرا خواهد شد.

وی اظهارداشت: برای اجرای کردن این برنامه عظیم فرهنگی توسط ستاد کمیته هماهنگی وپشتیبانی 9 جلسه برگزارکردیم که یکی از این جلسات درحضوراستاندار خراسان رضوی برگزار شد.

فخریان به همکاری و پشتیبانی استاندار خراسان رضوی ازاجرای این طرح اشاره کرد و گفت: استانداراز همه مسئولان استان خواست تا ما را در اجرای این طرح یاری کنند.