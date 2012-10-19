اعلام آمادگی سازمان پزشکان بدون مرز برای همکاری با کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر ، ژنویو ماکه،رئیس پزشکان بدون مرز در ایران که با هیئت همراه به منظورعقد قرار داد جهت همکاری با کمیته امداد، با محمد محمدی فرد،معاون هماهنگی امور بین المللی این نهاد دیدار کرد،ضمن اعلام آمادگی سازمان پزشکان بدون مرزجهت همکاری های پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نیازمندان و محرومان،گفت:این سازمان آمادگی دارد با عقد قرار داد با کمیته امداد امام خمینی(ره) در هر زمان و مکان و همچنین در زمان بحران ها از لحاظ پزشکی و خدمات بهداشتی با این نهاد همکاری کند.

ماکه در خصوص فعالیت سازمان پزشکان بدون مرزافزود:این سازمان از لحاظ ماهیتی یک سازمان فرانسوی غیر دولتی و بین المللی است و منابع مالی آن نیز از بخش خصوص تامین می شود و از 20سال پیش درکشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشته است؛اما از سال 75پروژه های خود را به صورت دائم در این کشورآغاز کرده است و اولین پروژه خدمات پزشکی این سازمان که 10 سال به طول انجامید در شهرهای مشهد و سیستان و بلوپستان به مهاجرین بوده است؛ همچنین دارای یک دفتر مرکزی است که بخش اعظم پرسنل آن ایرانی هستند که 22نفربا این سازمان همکاری می کنند.

وی یکی از کمکهای خوب این سازمان در ایران را کمک به زلزله زدگان بم دانست وگفت:سازمان مذکور در خیابان شوش و مولوی تهران نیز دارای دو کلینیک است که اوایل فروردین امسال کار خود را شروع کرده وبه صورت رایگان به زنان و کودکان زیر5سال خدمات پزشکی ارائه می دهد.

وی افزود:این سازمان غیر دولتی هم اکنون در 60 کشور فعالیت می کند و تعداد30هزارنفر پرسنل دارد که برخی از آنان حقوق بگیر وبرخی نیز داوطلب هستند. این سازمان دارای 19دفتردر سراسر دنیا است که علاوه بر جمع آوری کمکهای مردمی، مسئولیت ارتباطات و استخدام نیرو ها را هم برعهده دارند.

تامین بودجه سازمان پزشکان بدون مرز از کمکهای 5 میلیون دواطلب در دنیا

رئیس سازمان پزشکان بدون مرز در ایران با بیان اینکه بودجه سازمان از 5 میلیون نفر در سراسر دنیا به صورت داوطلبانه تامین می شود،افزود:تنها10درصد این بودجه از منابع دولتی تامین می شود و این سازمان نیز آن را در بخشهای غیر سیاسی به مصرف می رساند و اگر کمک دولتی به قصد بهره برداری سیاسی ارائه شود، سازمان آن را نمی پذیرد؛ زیرا این سازمان کاملا خصوصی است و نباید دستخوش سیاست شود.

ماکه عنوان کرد:هر شخصی اعم از پزشک یا غیر پزشک می تواند با پر کردن فرمها مربوطه برای عضویت شرکت کند وپس از ارزیابی در صورت واجد شرایط بودن عضو این سازمان شود.

سیستم پزشک خانواده مورد تاکید کمیته امداد امام خمینی(ره)



محمد محمدی فرد،معاون هماهنگی امور بین الملل کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در این دیدار با بیان اینکه کمیته امداد امام(ره) نهادی مردمی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط حضرت امام خمینی(ره) تاسیس شد،گفت:هدف از آن یاری رساندن به مردم محروم جامعه است،افراد محروم یعنی کسانی که از شاخصهای رفاه و تامین اجتماعی کشور برخوردار نیستند و به دلایل مختف از جمله مشکلات جسمانی،بیماریهای مختلف و حوادث غیر مترقبه از چرخه نظام رفاهی دور مانده اند.



وی با اشاره به تدبیر مقام معظم رهبری در ارتباط با افراد نیازمند،یادآورشد:افراد نیازمند شناسایی و در یک چتر حمایتی قرار می گیرند و فرآیند توانمند سازی برای آنان با هدف اینکه افراد به زندگی عادی خود برگردند، صورت می گیرد.



محمدی فرد با اشاره به خدماتی که امداد به محرومان جامعه ارائه می دهد،افزود:تامین خدمات پایه مانند: هزینه معیشت،پوشاک،درمان،اشتغال،خدمات فرهنگی ،مسکن و همچنین خدمات ویژه برای سالمندان وازدواج آسان برای جوانان نیازمند از جمله این خدمات است.



معاون هماهنگی و امور بین الملل کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت:یکی از کارهایی که امداد بر آن تاکید دارد سیستم پزشک خانواده است که بیش از 20سال به خانواده های نیازمند خدمات ارائه می دهد و امروزه دولت تلاش می کند این طرح به صورت ملی اجرا شود،در این سیستم برای بیماران پرونده ای تشکیل خواهد شد و آنان را مورد درمان قرار می دهند وهزینه درمان آنان نیز پرداخت می شود و همچنین برای بیمارانی که از شهرستانها برای پروسه درمانی به تهران می آیند،اسکان در نظر گرفته می شود ودر صورت نیاز به مراکز تخصصی درمانی ارجاع داده می شوند.



محمدی فرد با بیان اینکه کمیته امداد به فرمایش حضرت امام(ره) بخش دولتی یا یک وزارتخانه نبوده؛ بلکه نهادی مردمی است،یادآورشد:این نهاد تحت نظر شورای منتخب مقام معظم رهبری اداره می شود و مورد اعتماد مردم و رهبری است و اتکا اصلی به همکاری و کمکهای مردمی و همکاریهای سازنده با قوای حاکمیتی کشوراست.



وی خاطرنشان کرد:کمیته امداد متشکل از سرپرست،هیئت امنا،7معاونت تخصصی وبالغ بر14 هزار پرسنل ثابت و100هزار نیروی داوطلب است،درطرح صدقات 6 میلیون مشترک با این نهاد همکاری می کنند به این صورت که مبالغ خود را در صندوقها یی که در اختیارشان هست قرار داده و به امداد تحویل می دهد که منابع حاصله از آن سالانه 150میلیون دلار است.

معاون کمیته امداد افزود: این نهاد350هزار یتیم تحت حمایت خود دارد و دارای 600 هزار حامی است،حامیان نیز به صورت ماهیانه مبالغی را در اختیار امداد برای حمایت ازمحرومان قرار می دهند.



وی اظهار کرد: کمیته امداد امام(ره)ظرفیت حمایت از یک میلیون دانش آموز و 100هزار دانشجو را دارد و در حوزه توانمندسازی بیش از80هزار خانوارسالیانه خودکفا می شوند و همچنین در سال گذشته زمینه ازدواج 150هزار نفر از جوانان از سوی این نهاد فراهم شد.

محمدی فرد با بیان اینکه امداد در تمامی شهرستانها و استانهای کشور دارای شعبه است،گفت:امداد علاوه بر شعبه های داخلی در زمان بحران های بین المللی هم فعالیت دارد و در 8 کشور نیز دارای دفتر ثابت است و با 30کشور قرارداد همکاری دارد.



وی گفت:هدف کمیته امداد از خدمات برون مرزی انتقال و بومی سازی الگوها به منظور ،خارج کردن خانواده ها از فقر و توانمند سازی آنان است در همین راستا 100کارگاه مهارت آموزی در کشورهای مختلف فعالیت می کنندکه سالانه 20هزار کارآموز دراین کلاسها آموزش می بینند.



وی گفت:کمیته امداد امام خمینی(ره) ظرفیت سازمانی و مردمی جهت یاری رسانی و توانمندسازی حدود هزار و 800خانوار محروم را دارد که متناسب با میزان توانمند و پذیرش شده ها این میزان دارای نوسان است.