آوای تندرستی در جاده چالوس طنین انداخت/ برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی

به گزارش خبرنگار مهر، در یک صبح پاییزی چهارمین جاده زیبای جهان در حالیکه اندکی مه آلود بوده و هوای سردی داشت به یکباره شاهد حضور خانواده ها و ورزش دوستان برای شرکت در همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته تربیت بدنی بود.

صدای پرندگان با تمیزی هوایی که گویی با هر بار نفس کشیدن همه ریه های انسان را از آلودگی پاک می کرد توام با برنامه ریزی خوب دست اندرکاران برگزاری همایش پیاده روی دست به دست هم داد تا ساعاتی دلنشین را با طنین تندرستی در جاده چالوس طنین انداز کند.

از ساعت هفت صبح روز جمعه گروه های مختلفی از خانواده خود را به بخش آسارا رسانده بودند تا در این همایش شرکت کنند.

بخشدار آسارا در حاشیه برگزاری این همایش به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته ورزش و جوانان جلسه هماهنگی برگزاری همایش پیاده روی در بخش آسارا از چندی پیش برگزار شد و خوشبختانه دستگاههای ذیربط کلانتریها و پلیس راه نیز در برگزاری مراسم به خوبی مشارکت و همکاری کردند.

محسن محمدی با اشاره به اهمیت ورزش درسلامتی جسم و روان ، هدف اصلی برگزاری همایش پیاده روی را ترویج ورزش همگانی و ایجاد شورو نشاط درمیان خانواده‌ها عنوان کرد.

وی گفت: این همایش در راستای افزایش روحیه ورزشی مردم و همچنین ایجاد فضای سالم و صمیمی برای اقشار مختلف برپا می شود.

محمدی یادآور شد: اجرای این همایش تقویت روحیه تعاملی ، تعاون و همکاری بین آحاد جامعه را در جهت توسعه امنیت اجتماعی بدنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به گسترش و نهادینه کردن ورزش دانش آموزان گفت: دانش آموزان به عنوان مهمترین سرمایه جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردارند که سلامت جسم و روان آنها می‌تواند پیشرفت‌های چشمگیری برای کشور به همراه داشته باشد.

در پایان این برنامه به قید قرعه هدایایی به شرکت کنندگان اهدا شد.

همایش پیاده‌روی امروز از ساعت 7 صبح از دوراهی روستای خوزنکلا آغاز و تا روستای آدران ادامه داشت.