  1. اقتصاد
۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۴

صادقی به مهر اعلام کرد:

توسعه کریدور ریلی شمال - جنوب/ اتصال بندرعباس به آستارا

توسعه کریدور ریلی شمال - جنوب/ اتصال بندرعباس به آستارا

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه توسعه کریدور شمال - جنوب در جهت مسیرهای ترانزیتی و اتصال به کشورهای همسایه انجام می گیرد، گفت: این کریدور از بندرعباس آغاز شده و تا بندر آستارا ادامه دارد.

احمد صادقی در گفتگو با مهر در خصوص توسعه زیرساختی کشور، اظهار داشت: توسعه زیرساخت های ریلی، آزادراهی و بزرگراهی در راستای کریدور شمال - جنوب کشور یکی از مهمترین اهداف ما در این خصوص است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این توسعه در جهت مسیرهای ترانزیتی و اتصال به کشورهای همسایه انجام می گیرد که اساس برنامه و تمرکز کار ما را تشکیل می دهد.

وی با اشاره به اینکه کریدور ریلی جنوب - شمال کشور، از بندرعباس آغاز می شود، بیان کرد: این کریدور پس از بندرعباس با اتصال به بافق در استان یزد به دو شاخه تقسیم می شود.

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل تصریح کرد: یکی از این شاخه ها به مشهد و از آنجا به سرخس در مرز ترکمنستان می رسد و شاخه دوم به سمت تهران و از آنجا به سواحل دریای مازندران و به شهر آستارا در مرز آذربایجان متصل خواهد شد.

صادقی با اشاره به دیدار با سفیر ارمنستان، اظهار داشت: ایران برای همکاری در زمینه توسعه زیرساخت های حمل و نقل با کشورهای همسایه آمادگی دارد.

کد مطلب 1723302

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