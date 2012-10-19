توسعه کریدور ریلی شمال - جنوب/ اتصال بندرعباس به آستارا

احمد صادقی در گفتگو با مهر در خصوص توسعه زیرساختی کشور، اظهار داشت: توسعه زیرساخت های ریلی، آزادراهی و بزرگراهی در راستای کریدور شمال - جنوب کشور یکی از مهمترین اهداف ما در این خصوص است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این توسعه در جهت مسیرهای ترانزیتی و اتصال به کشورهای همسایه انجام می گیرد که اساس برنامه و تمرکز کار ما را تشکیل می دهد.

وی با اشاره به اینکه کریدور ریلی جنوب - شمال کشور، از بندرعباس آغاز می شود، بیان کرد: این کریدور پس از بندرعباس با اتصال به بافق در استان یزد به دو شاخه تقسیم می شود.

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل تصریح کرد: یکی از این شاخه ها به مشهد و از آنجا به سرخس در مرز ترکمنستان می رسد و شاخه دوم به سمت تهران و از آنجا به سواحل دریای مازندران و به شهر آستارا در مرز آذربایجان متصل خواهد شد.

صادقی با اشاره به دیدار با سفیر ارمنستان، اظهار داشت: ایران برای همکاری در زمینه توسعه زیرساخت های حمل و نقل با کشورهای همسایه آمادگی دارد.