  1. بین الملل
۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۱

رویترز خبر داد؛

انفجار در خط لوله گاز ایران به ترکیه/ 26 نظامی ترک زخمی شدند

انفجار در خط لوله گاز ایران به ترکیه/ 26 نظامی ترک زخمی شدند

رسانه ها گزارش دادند خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه شب گذشته منفجر شد که در نتیجه آن 26 نظامی ترک که در حال عبور از نزدیکی این خط لوله بودند زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این انفجار در شهر "السکیرت" استان "آگری" ترکیه رخ داد و هنوز علت آن مشخص نیست.

این در حالی است که در گذشته حزب جدایی طلب کارگران کردستان ( پ.ک.ک) مسئولیت انفجارهایی که در این خط لوله رخ می داد برعهده می گرفت.

شب گذشته و در هنگام وقوع انفجار در این خط لوله، یک خودروی نظامی از کنار آن در حال عبور بود که در نتیجه این انفجار 26 نظامی ارتش ترکیه زخمی شدند.

به نوشته رویترز، در ابتدای ماه جاری میلادی نیز انفجاری در شرق ترکیه در خط لوله گاز ایران به ترکیه رخ داده بود که منجر به توقف موقت صادرات گاز ایران به ترکیه شده بود.

حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) در خط لوله نفت عراق به ترکیه نیز دست به خرابکاری زده و این خط لوله را نیز منفجر می کنند .

کد مطلب 1723307

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها