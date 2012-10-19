انفجار در خط لوله گاز ایران به ترکیه/ 26 نظامی ترک زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این انفجار در شهر "السکیرت" استان "آگری" ترکیه رخ داد و هنوز علت آن مشخص نیست.

این در حالی است که در گذشته حزب جدایی طلب کارگران کردستان ( پ.ک.ک) مسئولیت انفجارهایی که در این خط لوله رخ می داد برعهده می گرفت.

شب گذشته و در هنگام وقوع انفجار در این خط لوله، یک خودروی نظامی از کنار آن در حال عبور بود که در نتیجه این انفجار 26 نظامی ارتش ترکیه زخمی شدند.

به نوشته رویترز، در ابتدای ماه جاری میلادی نیز انفجاری در شرق ترکیه در خط لوله گاز ایران به ترکیه رخ داده بود که منجر به توقف موقت صادرات گاز ایران به ترکیه شده بود.

حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) در خط لوله نفت عراق به ترکیه نیز دست به خرابکاری زده و این خط لوله را نیز منفجر می کنند .