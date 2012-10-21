اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان طی هفته جاری

دکتر کاظم نظم ده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان 3 تا 6 سال ( آمبیولوپی ) از ابتدای آبان ماه در مهدهای کودک ، خانه های کودک و همچنین پایگاههای دائم بینایی سنجی در سراسر کشور اجرایی می شود و به مدت یک ماه نیز ادامه دارد.

وی گفت: این طرح در سه سطح برای کودکان انجام می شود که سطح یک شامل معاینه است، سطح دو نیز در صورت مشکوک بودن به متخصص بینایی‌سنجی ارجاع داده می شود و در مرحله سوم نیز چنانچه اختلالات بینایی تشخیص داده شود کودک به چشم پزشک فرستاده می شود.

وی با اشاره به اینکه طرح غربالگری بینایی در حدود 60 هزار مهد کودک در سراسر کشور اجرا خواهد شد ، تاکید کرد: سال گشته بیش از دو میلیون کودک تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که این تعداد حدود 70 درصد جامعه هدف کودکان کشور را شامل می شود.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی به نقش مهم پیشگیری از بیماریها اشاره کرد و گفت: پیشگیری تاثیر بسیار زیادی در پیشگیری از بیماریهای مختلف و همچنین آسیبهای اجتماعی دارد بطوریکه در بحث تنبلی چشم و مشکلات بینایی ، اقدامات پیشگیرانه می تواند تا 80 درصد باعث کاهش این مشکلات شود.