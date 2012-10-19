مشکل اجرای طرح بلوار خورازمی برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده در آیین بهره برداری از طرح های عمرانی منطقه 6 شهرداری این کلانشهر که هم اکنون در حال برگزاری است ، با اشاره به بهره برداری از بوستان افرا اظهارداشت: این طرح حدود یک سال و نیم قبل در زمان مدیریت صیفی با هماهنگی سازمان پارکها آغاز و امروز با پیگیری حق محمد لو مدیر کنونی منطقه امروز شاهد بهره برداری از این طرح به همراه پنج پروژه دیگر هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به گسترش و توسعه عمرانی مناسب منطقه شش و به دلیل ظرفیت ها و استعدادها، آینده خوبی را برای این منطقه متصور هستیم.

این مسئول با اشاره به ادامه روند عمرانی در نیمه دوم سال گفت: طی شش ماهه دوم سال نیز اجرای طرح های عمرانی با جدیت در دستور کار تمام مناطق از جمله این منطقه قرار دارد.



افتتاح 6 طرح عمرانی با اعتبار 35 میلیارد ریال

طی مراسمی 6 طرح عمرانی منطقه 6 شهرداری کرج با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.



مدیر منطقه 6 شهرداری کرج در آیین بهره برداری از این طرح ها در جمع مسئولان و شهروندان منطقه افتتاح، بوستان افرا، احداث آبنمای فاطمیه، احداث 16 متری جواد آباد، بازسازی و بازپیرایی پارکهای محله ای را از جمله طرح های بهره برداری شده عنوان کرد.

عباس حق محمدلو افزود: همچنین روکش آسفالت بلوار چهار باندی و احداث بلوار رجایی (دهستانی) از دیگر طرح هایی است که امروز شاهد بهره برداری از آن هستیم.

این مسئول یادآور شد: در مجموع اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال برای بهره برداری از این طرح ها هزینه شده است.



اجرای طرحهای ضربتی در مناطق 12 گانه

معاون خدمات شهری شهرداری کرج از اجرای طرحهای ضربتی در تمامی مناطق 12 گانه این کلانشهر خبر داد و گفت: در این زمینه تمامی نیروها بسیج می شوند.

سعید صفری اظهار داشت: طبق هماهنگی های به عمل آمده، مقرر شده است که از سوی این معاونت طرحهای ضربتی در تمامی مناطق 12 گانه شهرداری کرج اجرا شود.



وی با اشاره به تنظیم جدول زمان بندی و اجرایی این مهم افزود: در این راستا تمامی نیروها و امکانات بسیج می شود.



این مسئول عنوان کرد: طرح مذکور هر روز در یک منطقه اجرا می شود و طی آن تمامی نیروها و تجهیزات مناطق 12 گانه دیگر در منطقه مورد نظر حضور می یابند.



شهروندان 1400 بار با سامانه 137 تماس گرفتند

سرپرست سامانه 137 شهرداری کرج گفت: طی شهریورماه سال جاری در مجموع شهروندان کرجی هزار و 400 بار با سامانه 137 تماس گرفتند.

محسن کمالی دهقان اظهار داشت: به طور متوسط روزانه 250 تماس از سوی شهروندان با سامانه 137 شهرداری کرج گرفته می شود.

وی افزود: طی شهریورماه سال جاری در مجموع 680 مورد تماس در مورد نظافت و حمل زباله در این سامانه ثبت شده است که به طور متوسط 84 درصد موارد اعلامی با پاسخ مناسبی رفع شده است.

این مسئول عنوان کرد: در شهریورماه سال جاری 214 تماس در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی به این سامانه اعلام شده که به طور متوسط 72 درصد از موارد اعلامی به صورت فوری اقدام شده است.



نگاه مثبت مدیریت شهری به رفع مشکلات روستاها

شهردار کلانشهر کرج با اشاره به اینکه مدیریت شهری برای رفع مشکلات روستاها اهتمام ویژه ای دارد، گفت: در این زمینه سایر دستگاه های متولی نیز باید همکاری های لازم را ارائه دهند.

سید علی آقازاده به همراه مهدی ایران نژاد فرماندار کرج و وحیدی عضو شورای اسلامی شهر، پیغمبردوست مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و دیگر مسئولان از روستای نشترود واقع در جاده چالوس بازدید کرد و در جریان مشکلات اهالی این روستا قرار گرفت.



آقازاده در این بازدید در جمع اهالی این روستا با اشاره به اینکه مدیریت شهری کرج اهتمام ویژه ای را برای افزایش ارائه خدمات به شهروندان دارد، اظهار داشت: این مهم در نقاط محروم و روستاها شدت می گیرد.



وی افزود: باید با افزایش ارائه خدمات و تسهیلات در روستاها، میزان علاقه افراد به سکونت در روستاها افزایش یابد چون در صورت عدم توجه به مشکلات موجود، روند رو به رشد مهاجرپذیری به شهرها افزایش می یابد.



این مسئول عنوان کرد: توسعه روستاها و رفع مشکلات آنها باید از سوی مسئولان متولی مورد توجه قرار گیرد تا جوانان از مهاجرت به شهرها منصرف شده و از ظرفیتهای موجود در روستاهای خود نهایت استفاده را داشته باشند.



لزوم احداث خانه کتاب و فرهنگ در بوستانهای سطح شهر

رئیس اداره ارشاد شهرستان کرج وامام جماعت شهرک مدرس منطقه 6 شهرداری کرج عنوان کرد: لازم است در مجموعه بوستان ها خانه کتاب و فرهنگ احداث شود.



حجت الاسلام حسین پیر علی در مراسم افتتاحییه شش پروژه در منطقه 6 اعلام آمادگی کرد: اداره ارشاد اسلامی می تواند قفسه، وسایل و محصولات فرهنگی خانه فرهنگ و کتاب هر بوستان را در اختیار مسئولان قرار دهد.

این مسئول با مثبت ارزیابی کردن این اقدام در جهت ارشاد جوانان و فرهنگ سازی کتاب خوانی در اوقات فراغت شهروندان ایجاد خانه فرهنگ و کتاب را در مجموعه بوستان ها مطلوب ارزیابی کرد.

رئیس اداره ارشاد اسلامی شهر کرج ضمن تشکر از مدیر سابق منطقه به دلیل شروع پروژه و مدیر فعلی به منظور به اتمام رساندن آن اقدامات شهرداری منطقه 6 شهرداری کرج را مثبت ارزیابی کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه فضای پارکها باید فضایی فرهنگی و شایسته حضور تمام افراد خانواده باشد بر ضرورت توجه به این امر تاکید کرد و خواستار همکاری شهروندان در حفظ و نگه داری این فضاهای تفریحی شد.