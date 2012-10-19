  1. بین الملل
۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

تحولات یمن/

9 کشته در انفجار القاعده در جنوب/21 نفر در درگیری ابین کشته شدند

9 کشته در انفجار القاعده در جنوب/21 نفر در درگیری ابین کشته شدند

کشته شدن 9 سرباز یمنی در انفجار انتحاری القاعده در جنوب یمن و 21 کشته در درگیری نیروهای ارتش با عناصر القاعده در ابین از آخرین اخبار امنیتی یمن به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، صبح امروز یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شهر "شقرا" در جنوب یمن منفجر شد.

این انفجار انتحاری توسط القاعده صورت گرفت و یک پایگاه نظامی ارتش را هدف قرار داده بود. بر اثر این انفجار دست کم 9 سرباز یمنی کشته شدند.

همچنین یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده نیز توسط یک انتحاری در نزدیکی ایستهای بازرسی ارتش در استان ابین منفجر شد که به تلفات آن اشاره ای نشده است.

روز گذشته نیز در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به ابین هفت نفر از عناصر القاعده از جمله یکی از رهبران محلی القاعده کشته شد.

از سوی دیگر شبکه اسکای نیوز نیز گزارش داد که در حمله به ابین و درگیری در این شهر 10 سرباز یمنی کشته و 11 فرد مسلح کشته شدند.

کد مطلب 1723318

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