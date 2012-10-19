به گزارش خبرنگار مهر، پیام صادقیان، مهاجم ذوبآهن در دیدار روز شنبه ذوبآهن مقابل آلومینیوم هرمزگان به دلیل محرومیت به میدان نخواهد رفت.
این بازیکن در دیدار ذوبآهن مقابل داماش گیلان از داور مسابقه کارت زرد گرفت و به همین دلیل 3 اخطاره شد تا دیدار این تیم در هفته دوازدهم لیگ برتر را از دست دهد.
غیبت دوباره هافبک ذوبآهن
ذوبآهن به جز این بازیکن قاسم حدادیفر، هافبک خود را نیز در این دیدار در اختیار نخواهد داشت.
حدادیفر در دیدار ذوبآهن مقابل داماش از ناحیه فک دچار مصدومیت شد و به دلیل جراحی صورت، فعلا شرایط بازی کردن را نخواهد داشت.
این هافبک ذوبآهن در ابتدای مسابقات لیگ برتر و 5 هفته ابتدایی این مسابقات نیز به دلیل عدم صدور کارت پایان خدمت، نمیتوانست برای ذوبآهن بازی کند.
برطرف شدن مصدومیت محمد صلصالی
البته محمد صلصالی، مدافع و کاپیتان تیم ذوبآهن با گذراندن دوران مصدومیت خود مشکلی برای بازی کردن در دیدار روز شنبه ذوبآهن ندارد و بعد از نزدیک به دوماه میتواند برای این تیم به میدان برود.
صلصالی پیش از این به دلیل آسیبدیدگی رباط داخلی، با دوری نزدیک به دو ماهه از میادین مواجه شده بود.
ذوبآهن از ساعت 15 روز شنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف تیم آلومینیوم هرمزگان میرود.
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