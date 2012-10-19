مسیرهای راهپیمایی محکومیت هتک حرمت به پیامبر اعظم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آمده است: مردم ولایتمدار و استکبار ستیز استان کهگیلویه وبویراحمد؛ باردیگر برگ دیگری از کتاب قطور خصومت های استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل علیه اسلام عزیز و پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) ورق خورد تا حقیقت تلخ مظلومیت عدالت در تعالیم این دین بزرگ آسمانی و پیام آور والا مقام آن، آشکار تر از همیشه دلهای مالامال از عشق به خاندان نبوت را بیازارد.

این اطلاعیه می افزاید: پیامبری که منبع تمام فیض و کمال، مهر و عطوفت، رافت و رحمت، عشق و معرفت، صداقت و عدالت و در یک کلام رحمت للعالمین بوده و نورانیت قدسی او آدم و عالم را معنا بخشیده و سرور کائنات است. سردمداران وحشی صفت غرب و صهیونیست های جنایت پیشه و متوحش که هیچ قرابتی با انسانیت و کرامت انسانی ندارند، در مقاطع مختلفی اندرون فاسد و متعفن خود را در خباثت علیه آیین نورانی اسلام آشکار ساخته اند و هر بار با خشم مقدس امت یکپارچه اسلام در سرتاسر جهان مواجه شده اند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: هم اکنون که موج عظیم بیداری اسلامی در سایه تعالیم سعادت بخش پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص)، سراسر ممالک اسلامی را فرا گرفته و بساط رژیم های مستبد وابسته به استکبار را در هم پیچیده است، سردمداران جبهه استکبار و صهیونیسم در واکنشی منفعلانه و کوردلانه، شخصیت برترین انسان نظام خلقت و گرانمایه آن وجود ملکوتی را هدف حملات نا جوانمردانه خود قرار داده اند.

شورای هماهنگی در این اطلاعیه آورده است: دشمنان غافل از این هستند که با این اقدامات، آتش خشم امت اسلام علیه استکبار شعله ورتر شده و بساط وابستگان و نوکران حلقه به گوش آنها سریع تر از اجل معهودشان درهم پیچیده خواهد شد. فیلمسازان و کاریکاتوریست هایی که با اقدامات خود باطن تباه و ظلمانی دنیای استکبار را با این اقدام شنیع خود به تصویر کشیده و جوایز متعددی را نیز از صهیونیست های کوردل دریافت نموده اند، باعث شدند تا مسلمانان جهان در اقصی نقاط عالم، فوران آتش خشم خود را علیه بانیان این اقدام موهن به راه اندازند تا سران جبهه استکبار و صهیونیسم بدانند که دوران سلطه بی چون و چرای آنها بر ممالک اسلامی به پایان رسیده و با بیداری ملتها در سایه اسلام عزیز دیگر حکام مستبد و وابسته نمی توانند به نوکری خائنانه خود به جبهه استکبار جهانی ادامه دهند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: این اقدامات سخیف و توهین آمیز، بر شتاب نابودی جهان سلطه و پیروان کوردل آن خواهد افزود و هیچ خللی در اعتقاد مقدس قاطبه مسلمانان جهان به وجود مبارک رسول گرامی اسلام و پیام آسمانی او ایجاد نخواهد کرد. و بنابراین عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد . خروش میلیاردی امت مسلمان می رود تاعن قریب بساط ظلم و بیدادگری را در جهان برچیده و به یاری الله پرچم کفر را سرنگون سازد. به همین مناسبت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از عموم مردم در شهرستانهای استان دعوت می کند تا در روز شنبه ۲۹مهرماه رأس ساعت ۱۰صبح در محکومیت هتک حرمت ساحت نورانی نبی مکرم اسلام (ص) راهپیمائی کرده و ضمن تجدید بیعت با مقام عظمای ولایت مشت محکمی بر دهان اهانت کنندگان به ساحت با عظمت پیامبر اسلام (ص) وارد نمایند و کارنامه حضور خود را درخشانتر از گذشته رقم زنند.

مسیرراهپیمایی شهرستان‌های سراسر استان به شرح زیر است:

یاسوج: میدان هفتم تیربه سمت مصلی بزرگ امام خمینی یاسوج

گچساران: از جلوی بسیج ( فرمانداری قدیم ) به سمت میدان امام خمینی(ره)

دهدشت: ورودی جاده بهبهان به سمت میدان امام(ره)

دنا: از میدان الله به سمت خیابان دنا

بهمئی: از جلوی سپاه پاسداران به سمت بانک صادرات به سمت مسجد صاحب الزمان (عج)

چرام: از خیابان مالک اشتر به سمت مصلی

باشت: از چهار راه کتاب به سمت خیابان اصلی شهر