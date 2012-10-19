  1. سیاست
۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

نقدی در پاسخ به مهر:

اسرائیل آماده پرواز صدها پهباد با 25 مدل هدایت کنترل باشد

اسرائیل آماده پرواز صدها پهباد با 25 مدل هدایت کنترل باشد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خطاب به رژیم صهیونیستی اظهار داشت: این رژیم خودش را برای روزهایی آماده کند که صدها پهباد با 25 مدل هدایت کنترل بر روی آسمان آنها بچرخد و آنها ندانند که با چه روش هایی باید با این پهبادها مقابله کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه تجمع ده هزار نفری بسیجیان تهران در میدان فلسطین در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از وی در خصوص اهداف برگزاری رزمایش پرسید، گفت: یکی از اهداف این رزمایش این است که مردم بدانند بسیجیان در داخل کشور در مقابل هر نوع تهدیدی مقاوم هستند و ایستادگی می کنند.

وی در ادامه افزود: پیام دیگر این رزمایش برای دشمنان خارجی است برای آنهایی که با پرواز یک پهباد بر فراز آسمانشان فرماندهان خود را عزل می کنند و یک هفته در کما هستند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: آنها خودشان را آماده کنند برای روزی که صدها پهباد با 25 مدل هدایت کنترل بر روی آسمان آنها بچرخد و آنها ندانند که با چه روش هایی باید با این پهبادها مقابله کرد.

کد مطلب 1723322

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