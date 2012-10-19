به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین استقلال پیش از دیدار مقابل تراکتورسازی تبریز از ساعت 10 صبح جمعه و با حضور 20 تماشاگر در کمپ استقلال برگزار شد.

غیبت امیر قلعه نویی مهمترین اتفاق تمرین امروز تیم استقلال بود. او که مجددا از ناحیه زانو مورد عمل جراحی قرار گرفته است، آبی پوشان را در دیدار با تراکتورسازی نیز همراهی نخواهد کرد.

- حواشی و نکات دیگر تمرین امروز استقلال به شرح زیر است:

* جواد نکونام، هافبک تیم استقلال به دلیل آسیب دیدگی در دیدار مقابل کره جنوبی امروز با آبی پوشان تمرین نکرد و به احتمال فراوان او نیز به تبریز نخواهد رفت.

* سیاوش اکبرپور امروز چند دقیقه با تیم استقلال تمرین کرد اما به دلیل سرماخوردگی و با اجازه از کادر پزشکی کمپ را ترک کرد. اکبرپور قطعا به تبریز خواهد رفت اما اینکه در میدان حضور یابد یا خیر بسته به نظر کادر فنی است.

* "فابیو جانوآریو" از دیگر غایبان تمرین استقلال بود. او که قرار بود از چهارشنبه در تمرین استقلال حضور داشته باشد بنا به دلایلی امشب وارد تهران خواهد شد و اگر شرایطش خوب باشد به تبریز خواهد رفت.

* آرش برهانی امروز حدود 15 دقیقه با مربی بدنساز استقلال تمرین کرد و پس از آن در کنار سایر بازیکنان در کارهای گروهی حضور یافت.

* "لیلیام ردی"، دروازه بان دوم استقلال با یک روز تاخیر از تعطیلات بازگشت و در تمرینات این تیم حضور پیدا کرد.

* کیانوش رحتمی همچنان به صورت انفرادی و زیر نظر مربی بدنساز تیم تمرین کرد.

* در ابتدای تمرین امروز مجید صالح چند دقیقه با بازیکنان صحبت کرد و از آنان خواست که با جدیت تمام در مقابل تراکتورسازی حاضر شده و یک بازی خوب را از خود ارائه دهد.

* میثم حسینی، مدافع استقلال که هنوز مشکلات مالی‌اش حل نشده امروز چند دقیقه‌ای را با سرپرست تیم به گفتگو نشست تا از طریق او بتواند مشکل مالی خود را حل کند.

بازیکنان در ابتدای تمرین بدن‌های خود را گرم کرده سپس به بازی آقاوسط پرداختند. آبی پوشان در بخش بعدی تمرین مرور کارهای تاکتیکی را در دستور کار داشتند و در بخش پایانی حدود 15 دقیقه به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور پرداختند.

تمرین استقلال در ساعت 11 به پایان رسید و این تیم جهت دیدار مقابل تراکتورسازی تبریز ساعت 13 و 45 دقیقه امروز تهران را به مقصد تبریز ترک خواهد کرد.

دیدار تیم‌های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز در چارچوب هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 فردا شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.