آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی کرج برگزار شد/ 165 نفر جذب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز کلیه داوطلبین شرکت در آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج که قبلا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام نموده اند و موفق به اخذ کد رهگیری شده اند در آزمون استخدامی شرکت کردند.

در این آزمون داوطلبان گروه امتحانی یک، کد 701 (آتش نشان 1 ) و 702 (آتش نشان 2 ) فقط دارای دفترچه آزمون عمومی (دفترچه شماره 1 ) مربوط به گروه امتحانی خود که حاوی 100 سوال است، بودند و در مدت 120 دقیقه پاسخ سوالات دفترچه مذکور را در پاسخنامه مربوط به خود درج کردند.

این گروه فاقد دفترچه آزمون تخصصی (دفترچه شماره 2 ) بودند ؛ بدین معنی که ایشان آزمون تخصصی ندارند .

این آزمون امروز ساعت 8 صبح در محل دانشگاه خوارزمی واقع در کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان حصارک ، اول پل کمالشهر برگزار شد.

در مرحله اول برگزاری آزمونهای استخدامی شهرداریها، 60 هزار نفر در چهار استان کشور شرکت کردند، در مرحله دوم که 22 آذرماه برگزار شد، آزمون مربوطه در 14 استان کشور به صورت همزمان و متمرکز برگزار شد.



در مجموع آزمونهای استخدامی در کشور، برای هر فرد جذب شده باید تمامی این مسیرها طی شود، در واقع در پیش گرفتن این سیاست موجب افزایش اعتماد و دلگرمی شهروندان شده است.

در مرحله سوم آزمون استخدامی شهرداریها، روز جاری در هشت استان گلستان، آذربایجان غربی، کرمان، مرکزی، سمنان، قم، البرز و کردستان و 330 شهر با استفاده از دو هزار و 500 نیرو برگزار شد.



در این آزمون 62 شغل و رشته وجود دارد که یکی از این مشاغل آتش نشانی است که در کرج 165 نفر نیروی آتش نشان جذب خواهند شد.