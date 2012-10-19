  1. سیاست
۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

بختیاری با مهر مطرح کرد:

اجرای دقیق قانون بهترین اقدام دولت برای سلامت انتخابات/ توصیه به اطرافیان سران قوا

اجرای دقیق قانون بهترین اقدام دولت برای سلامت انتخابات/ توصیه به اطرافیان سران قوا

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر سلامت انتخابات گفت: یکی از بهترین اقداماتی که دولت برای سلامت بیشتر انتخابات می تواند انجام دهد اجرای دقیق قانون است.

مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در استان خراسان شمالی در خصوص وظایف قوا و لزوم نینداختن تقصیرها به گردن همدیگر گفت: معتقدم در نشست سران سران سه قوه باید  ذهنیت هایی که یا از نگاههای مریض است و یا دیدگاههای دیگری برطرف شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر سلامت انتخابات گفت: یکی از بهترین اقداماتی که دولت برای سلامت بیشتر انتخابات می تواند انجام دهد اجرای دقیق قانون است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: بنده به عنوان یکی از اعضای هیئت دولت از سران قوا تقاضا دارم نشست ها را برای بر طرف کردن مشکلات کشور برگزار و آن را ادامه دهند.

بختیاری تاکید کرد: نشست های سران قوا موجب ایجاد آرامش در کشور و حل مسائل مهم کشور می شود.

این عضو هیئت دولت در عین حال تاکید کرد: امیدوارم اطرافیان روسای قوا ملاحظه شرایط زمانی و اخلاقیات را داشته باشند چرا که وظایف مشخص است و هر قوه باید تنها در چارچوب وظایف خودش عمل کند.

وزیر دادگستری  در ادامه به نشست هیئت دولت در استان خراسان شمالی نیز اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این جلسه در بحث، طرح هایی که در دولت مصوب می شود تاکید کردند نباید این طرح و مصوبه ها تنها بر روی کاغذ بیاید  و باید قابلیت اجرایی هم داشته باشد.

بختیاری گفت: مقام معظم رهبری همچنین مطرح کردند اعتبارات همواره به گونه ای نیست که بتوان همه طرح ها را اجرایی کرد لذا طرح های مهر ماندگار و اولویت دادن به اجرای طرح ها بسیار خوب است.
 

کد مطلب 1723329

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