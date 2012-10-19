اجرای دقیق قانون بهترین اقدام دولت برای سلامت انتخابات/ توصیه به اطرافیان سران قوا

مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در استان خراسان شمالی در خصوص وظایف قوا و لزوم نینداختن تقصیرها به گردن همدیگر گفت: معتقدم در نشست سران سران سه قوه باید ذهنیت هایی که یا از نگاههای مریض است و یا دیدگاههای دیگری برطرف شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر سلامت انتخابات گفت: یکی از بهترین اقداماتی که دولت برای سلامت بیشتر انتخابات می تواند انجام دهد اجرای دقیق قانون است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: بنده به عنوان یکی از اعضای هیئت دولت از سران قوا تقاضا دارم نشست ها را برای بر طرف کردن مشکلات کشور برگزار و آن را ادامه دهند.

بختیاری تاکید کرد: نشست های سران قوا موجب ایجاد آرامش در کشور و حل مسائل مهم کشور می شود.

این عضو هیئت دولت در عین حال تاکید کرد: امیدوارم اطرافیان روسای قوا ملاحظه شرایط زمانی و اخلاقیات را داشته باشند چرا که وظایف مشخص است و هر قوه باید تنها در چارچوب وظایف خودش عمل کند.

وزیر دادگستری در ادامه به نشست هیئت دولت در استان خراسان شمالی نیز اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این جلسه در بحث، طرح هایی که در دولت مصوب می شود تاکید کردند نباید این طرح و مصوبه ها تنها بر روی کاغذ بیاید و باید قابلیت اجرایی هم داشته باشد.

بختیاری گفت: مقام معظم رهبری همچنین مطرح کردند اعتبارات همواره به گونه ای نیست که بتوان همه طرح ها را اجرایی کرد لذا طرح های مهر ماندگار و اولویت دادن به اجرای طرح ها بسیار خوب است.

