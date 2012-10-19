رقابت پرحاشیه تراکتور - استقلال بدون امیر/ بازگشت کاظمی و شام آخر در تهران!

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا شنبه با انجام چهار دیدار پیگیری می‌‎شود که رویارویی تراکتورسازی و استقلال در غیاب قلعه نویی، بازگشت فرهاد کاظمی به لیگ برتر و محمد احمدزاده به ورزشگاه تختی بندرانزلی و فرار پیکان از چهارمین باخت در مواجهه با مس از مهمترین اتفاقات این دیدارهاست که در زیر بدان اشاره می‌شود.

تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران

آخرین نبرد این دو تیم در تبریز با حواشی جنجالی و فراموش نشدنی همراه بود که از قضاوت جنجالی محسن ترکی در آن بازی آغاز شد، درگیری مالی قلعه‌نویی سرمربی پیشین این تیم با مسئولان تبریزی پس از ترک تراکتور و شکایت طرفین از همدیگر این حواشی را ادامه داد و در نهایت مصاحبه‌های همدانی و جعفری در هفته‌های گذشته این آتش را شعله‌ورتر کرد.

در کنار این مسائل سفر نکردن قلعه‌نویی به تبریز که خبر این اتفاق امروز مطرح شد، شرایط جدیدی را برای بازی تراکتورسازی - استقلال به وجود آورد تا حواشی و سه امتیاز آن را تحت الشعاع قرار دهد. بازگشت دوباره سیاوش اکبرپور و امیرحسین صادقی به تبریز هم که سال گذشته در تراکتورسازی توپ می‌زدند از نکات جالب دیگر این دیدار خواهد بود.

از طرف دیگر تراکتوری‌ها با حمایت تماشاگران خود قصد دارند انتقام شکست بازی فصل گذشته را بگیرند. شکستی که یکی از عوامل اصلی نرسیدن آنها به جام قهرمانی هم بود. تراکتورسازان می‌خواهند با سه امتیاز این بازی به رده‌های بالاتر صعود کنند اما استقلالی‌ها هم در این بازی حساس به فکر کسب سومین برد متوالی و بالا بردن شانس صدرنشینی هستند.

قطعا این مسابقه با توجه به حواشی و اهمیت سه امتیاز آن از مهمترین دیدارهای نیم فصل نخست لیگ دوازدهم خواهد بود. دیداری که بدون شک حواشی‌اش حتی با به صدا درآمدن سوت پایان 90 دقیقه آن توسط سعید مظفری‌زاده هم به پایان نخواهد رسید!

ذوب‌آهن اصفهان - آلومینیوم هرمزگان

تعطیلات مسابقات لیگ برتر، پایان همکاری کربکندی با ذوب‌آهن و بازگشت فرهاد کاظمی به لیگ برتر با قبول هدایت این تیم اصفهانی را رقم زد. کاظمی که مدت‌ها به خاطر برخی مشکلات از هدایت تیم‌های لیگ برتر منع شده بود، می‌خواهد بار دیگر توانایی خود را با تیم ذوب‌آهن به فوتبال ایران نشان دهد و در نخستین گام برابر تیم بحران زده آلومینیوم به میدان خواهد رفت.

هدایت حریف شاگردان فرهاد کاظمی هم در این بازی خانگی، برعهده اکبر میثاقیان است که همیشه با تیم‌های کم ادعا توانسته است نتایج خوبی را بدست آورد. آیا "اکبر اوتی" اینبار هم موفق می‌شود با کسب امتیاز در اصفهان تیمش را از بحران خارج کند، پس از 5 هفته طعم پیروزی را بچشد و با این نتیجه بر مشکلات مالی باشگاه هم غلبه کند؟

ملوان بندرانزلی - سایپای البرز

ملوان پس از دو فصل تقریبا موفق با فرهاد پورغلامی، کارش را با محمد احمدزاده که در پایان لیگ نهم از این تیم جدا شده بود ادامه خواهد داد. احمدزاده که در بازگشت به ملوان هفته یازدهم نتیجه خوبی را در کرمان برابر مس بدست آورد، قصد دارد در انزلی هم دیگر تیم نارنجی‌پوش لیگ را شکست داده و تیمش را به رده‌های بالاتر جدول برساند.

در طرف دیگر سایپا هم که در دو هفته گذشته طعم پیروزی را نچشیده، با مربی جنوبی‌اش کار سختی در ورزشگاه تختی دارد. هرچند تساوی هم برای این تیم در انزلی نتیجه خوبی خواهد بود اما آنها را از صدرجدول و جمع مدعیان دورتر خواهد کرد.

پیکان تهران - مس کرمان

پیکانی‌ها با عبدالله ویسی دوران پرنوسانی را سپری می‌کنند. آنها پس از چهار پیروزی متوالی در لیگ، سه شکست پشت سر هم را تجربه کرده و دوران سختی را سپری می‌کنند. هرچند مدیرعامل جدید پیکان از این مربی جوان حمایت کاملی کرده اما در این شرایط نیز شایعاتی درمورد برکناری این مربی در صورت باخت به سایپا مطرح است.

بدون توجه به این مسائل پیکان با توجه به نفرات جوانی که در اختیار دارد، در این فصل نتایج قابل قبولی را کسب کرده و در صورت شکست دادن مس در ورزشگاه تختی، بار دیگر به آرامش خواهد رسید.

ابراهیم قاسمپور سرمربی تیم مس هم روزهای پرنوسانی را با این تیم کرمانی تجربه می‌کند. مسی‌ها که هفته پیش در خانه شکست خورده‌اند، در صورت باخت برابر پیکان ممکن است با ابراهیم قاسمپور وداع کنند و یک مربی دیگر را از هفته سیزدهم روی نیمکت خود ببینند. البته نباید فراموش کرد تیم بازنده این دیدار ممکن است حتی به مربع فانوس بدستان لیگ سقوط کند.

برنامه دیدارهای هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 28/7/91

* فجرسپاسی شیراز - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه دستغیب شیراز

* گهر زاگرس دورود - فولاد خوزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران

* صبای قم - سپاهان اصفهان، ساعت 16:50، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* صنعت نفت آبادان - داماش گیلان، ساعت 18:05، ورزشگاه تختی آبادان

شنبه - 29/7/91

* تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* ذوب آهن اصفهان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* ملوان بندرانزلی - سایپای البرز، ساعت 15:45، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* پیکان تهران - مس کرمان، ساعت 15:45، ورزشگاه تختی تهران

یکشنبه - 30/7/91

* پرسپولیس - راه آهن تهران، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده‌بندی لیگ برتر: