توهین به پیامبر(ص) اهانت به همه خوبیهاست/ استمرار اعتراضات در سراسر دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه پنج شنبه در تجمع اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان در اعتراض به هتک حرمت ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام(ص) اظهار داشت: پیامبر مکرم اسلام متعلق به همه بشریت است و همه باید توهین به ساحت مقدس نبی اکرم را محکوم کنند.

وی با بیان اینکه همه بشریت باید این حرکت مذبوهانه استکبار و رژیم صهیونیستی را محکوم کنند، عنوان کرد: بر اساس آیات قران کریم و روایات پیامبر متعلق به همه عالم بوده و رسالتش نیز جهانی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه دعوت پیامبر(ص) به اسلام جهانی است تصریح کرد: در این راستا نه تنها مسلمانان بلکه همه بشریت باید این اهانت را محکوم کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به استمرار اعتراضات جهانی علیه هتک حرمت به ساحت مقدس نبی اکرم (ص) افزود: با وجود گذشت بیش از یک ماه از این موضوع بازهم مسلمانان و همه بشریت این موضوع را با اعتراضات خود محکوم می کنند.

وی با تاکید بر اینکه اهانت به پیامبر(ص) اهانت به همه خوبی ها و ارزشهاست، عنوان کرد: پیامبر (ص) تجسم ایمان، خوبیها، عشق، محبت و مهربانی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه خدای متعال پیامبر(ص) را الگو و اسوه قرار داده است، بیان داشت: به طور حتم اگر پیامبر اکرم (ص) مبعوث نمی شد دنیا در ضلالت و گمراهی به سر می برد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه پیامبر با بعثت خود برای دنیا فرهنگ و تمدن به ارمغان آورد ادامه داد: پیامبر(ص) صلح، دوستی، زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر را برای بشریت به ارمغان آورد.

وی با بیان اینکه آثار و برکات وجودی پیامبر حد و اندازه ندارد افزود: حیات پیامبر(ص) برای بشریت پر از برکت بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه وجود پیامبر (ص) مایه آرامش دلهاست، یادآور شد: به طور حتم وجود نعمتها و برکات در دنیا مدیون وجود پیامبر(ص) است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز استکبار و رژیم صهیونیستی اسلام را در مقابل خود می بینند ادامه داد: امروز اسلام جلوی زیاده خواهی، تعدی و سلطه گری آنها را گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه امروز اسلام و انقلاب اسلامی ایران منجر به بیداری اسلامی در منطقه شده است، یادآور شد: اسلام موجب شده که حتی مردم در کشورهای غربی نیز به خود آمده و بیدار شوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه جان و مال ما متعلق به پیامبر (ص) است، ادامه داد: به طور حتم اعتراض ها در زمینه اهانت به پیامبر(ص) ادامه خواهد داشت چرا که همه وجود ما متعلق به پیامبر است.