محمد نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: اگر بگویم این بازی حساس نیست دروغ گفته‌ام چون حساسیت‌های خاص خود را دارد. از یک سو هر دو تیم مدعی قهرمانی هستند و از طرفی دیگر قلعه نویی فصل گذشته سرمربی تراکتورسازی بوده است.

وی در همین خصوص افزود: در حال حاضر برخی کدورت‌ها بین قلعه نویی با برخی بازیکنان و مسئولان هنوز رفع نشده است. البته من با قلعه نویی کار کرده‌ام و هیچ مشکلی با او ندارم.

مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی تاکید کرد: به دلیل حساسیت‌هایی که این بازی دارد و انتظاری که هواداران تراکتورسازی از بازیکنان تیم دارند مطمئن باشید با همه توان خود بازی می‌کنیم. اگرچه بازی با تیم بزرگی مانند استقلال دشوار است اما هر تیمی که به تبریز بیاید شرایط سختی دارد، حتی اگر آن تیم استقلال باشد.

وی در خصوص غیبت قلعه نویی و بازیکنانی مانند جواد نکونام، "رودریگو توسی" و "فابیو جانوآریو" در دیدار تراکتورسازی - استقلال تاکید کرد: اگر چه نبود این اسامی تا حدودی قدرت استقلال را کم می‌کند اما این تیم از نیمکت و بازیکنان جانشین خوبی برخوردار است.

نصرتی در خاتمه تصریح کرد: هدف ما شکست تیم استقلال است و اگر نفراتی چون نکونام، جانوآریو و... بودند علاوه بر اینکه بازی جذاب‌تر می‌شد، پیروزی ما نیز مقابل تیم استقلال شیرینی بیشتری پیدا می‌کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر ساعت 15 فردا شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.