به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بینالمللی باران غدیر به منظور بزرگداشت تلاش و همت شاعران، نویسندگان و هنرمندان در مدح و منقبت حضرت رسول (ص)، حضرت علی و واقعه مبارک غدیر از 6 تا 9 آبان در تهران و مشهد برگزار میشود.
سومین دوره همایش بینالمللی باران غدیر امسال با حضور 15 تن از ادیبان و اندیشمندان و هنرمندان ادیان مختلف و هنرمندان ایرانی برگزار میشود.
این دوره از همایش در روزهای 8 و 9 آبان در مشهد آیین مختلف مذهبی، مراسم شعرخوانی در دانشگاه مشهد با حضور شاعران بینالمللی و ایرانی و به ویژه خراسانی برگزار میشود.
در حاشیه برگزاری این دوره از همایش از دو اثر «ملحمه الغدیر» اثر پولس سلامه و «هماری الرسول» اثر دهرمیندرنات که به همت حوزه هنری ترجمه و چاپ شده است، رونمایی خواهد شد.
از دیگر برنامههای این دوره از همایش بازدید از امکان مذهبی و تاریخی ایران و محل ساخت فیلم محمد(ص) کار مجید مجیدی است.
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