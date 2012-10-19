به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین‌المللی باران غدیر به منظور بزرگداشت تلاش و همت شاعران، نویسندگان و هنرمندان در مدح و منقبت حضرت رسول (ص)، حضرت علی و واقعه مبارک غدیر از 6 تا 9 آبان در تهران و مشهد برگزار می‌شود.

سومین دوره همایش بین‌المللی باران غدیر امسال با حضور 15 تن از ادیبان و اندیشمندان و هنرمندان ادیان مختلف و هنرمندان ایرانی برگزار می‌شود.

این دوره از همایش در روزهای 8 و 9 آبان در مشهد آیین مختلف مذهبی، مراسم شعرخوانی در دانشگاه مشهد با حضور شاعران بین‌المللی و ایرانی و به ویژه خراسانی برگزار می‌شود.

در حاشیه برگزاری این دوره از همایش از دو اثر «ملحمه الغدیر» اثر پولس سلامه و «هماری الرسول» اثر دهرمیندرنات که به همت حوزه هنری ترجمه و چاپ شده است، رونمایی خواهد شد.

از دیگر برنامه‌های این دوره از همایش بازدید از امکان مذهبی و تاریخی ایران و محل ساخت فیلم محمد(ص) کار مجید مجیدی است.