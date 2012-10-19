اعضای کانونهای مساجد لرستان در اعتراض به توهین به پیامبر(ص) تجمع کردند

حجت الاسلام "سید علی موسوی" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان لرستان روز پنج شنبه در همه شهرستانهای استان اعتراض خود را نسبت به اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام در 16 نقطه استان اعلام کردند.

وی با بیان اینکه این تجمع ها در مسجد جامع هر شهرستان برگزار شده است، عنوان کرد: همچنین این تجمع ها در مراکز بخش ها و دهستانهای بزرگ استان لرستان نیز برگزار شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان تصریح کرد: تجمع اعتراض آمیز اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان نسبت به اهانت به ساحت مقدس نبی اکرم (ص) همزمان با کل کشور در لرستان برگزار شد.