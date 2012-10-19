سیل بحران حل نشده در اردبیل/ وقوع 200 سیل در یکسال

به گزارش خبرنگار مهر، از بین 40 نوع پدیده طبیعی 36 نوع آن در ایران روی می دهد که حوادثی چون زلزله، سونامی، رعد و برق، و تغییرات شدید دما نمونه آنها هستند و در استان اردبیل نیز 34 نوع حادثه طبیعی روی می دهد که سالانه ناشی از آن میلیاردها خسارت مالی و تلفات جانی بر جا گذاشته می شود.

سیل نیز به عنوان یک پدیده طبیعی با وجود اینکه برای محیط زیست و در تامین منابع آبی و تغذیه سفره های زیرزمینی منطقه مفید است ولی دخل و تصرف های انسانی و انحراف این پدیده از حالت طبیعی خود منجر به وارد آمدن خسارتهای غیر قابل جبران شده است.

42 درصد حوادث در اردبیل سیل است

مدیر کل بحران استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: از سال 1374 که به صورت آماری حوادث غیر مترقبه استان ثبت می شود تاکنون 400 مورد حادثه روی داده است که بیش از 42 درصد آن سیل بوده است.

علی اسلامی با بیان اینکه در این مدت بیش از 18 هزار میلیارد و 430 میلیون ریال ناشی از حوادث غیرمترقبه به این استان خسارت وارد شده است، افزود: بیش از چهار هزار میلیارد و 300 میلیون ریال این خسارتها از وقوع پدیده سیل بوده است.

مرگ 74 نفر اردبیلی در اثر سیل

به گفته وی از سال گذشته تاکنون 200 مورد سیل در منطقه روی داده است که در اثر آن 74 نفر جان خود را از دست داده اند و در سالجاری نیز وقوع 15 مورد سیل منجر به مرگ دو نفر شد.

وی با بیان اینکه 842 نفر در اثر بلایای طبیعی از سال 74 تاکنون در سطح استان اردبیل کشته شده اند، تصریح کرد: در استان اردبیل از نظر فراوانی خسارتهای به وجود آمده 42 درصد حوادث ناشی از سیل، 16 درصد سرمازدگی، 18 درصد زلزله و مابقی ناشی از سایر حوادث است.

به گفته مدیر کل بحران و حوادث غیرمترقبه استان اردبیل بیشترین خسارت مالی ناشی از خشکسالی و خسارت جانی ناشی از سیل و رعد و برق بوده است.

وی با بیان اینکه بیشتر خسارتهای ناشی از وقوع سیل در شهرها و روستاهایی که در بستر رودخانه واقع هستند روی می دهد افزود: شهرستانهای کوثر، خلخال، گرمی، پارس آباد و مشگین شهر بالاترین میزان خسارت در اثر سیل زدگی و سیلاب را دارند.

30 درصد سیلابها در گرمی روی می دهد

اسلامی عنوان کرد: از سال 1370 تا 1388 بیش از 475 مورد سیل در استان اتفاق افتاده که 30 درصد آن در گرمی، 23 درصد مشگین شهر، 21 درصد در خلخال و مابقی در سایر مناطق بوده است.

وی ساخت و سازهای بی رویه در حریم رودخانه ها بویژه در شهرهایی چون خلخال، گرمی و پارس آباد و کشت بی رویه و کاهش پوشش گیاهی را از مهمترین دلایل وقوع سیل و خسارت ناشی از آن می شود.

همچنین یکی از کارشناسان امور آب شرکت آب منطقه ای اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سیل یک پدیده طبیعی است که در اثر رگبار در مسیر رود خانه ها جمع و تبدیل به سیل می شود، افزود: با توجه به شرایط کوهستانی منطقه اردبیل و بالا بودن تمرکز، این آبها به سرعت روان شده و تبدیل به سیل می شود.

دخل و تصرف های غیرمجاز عامل وقوع سیل

حسین پور تصریح کرد: به دلیل دخل و تصرف های غیر مجاز و نا آگاهی مردم سبب پایین آمدن ظرفیت مجرای رودخانه شده و زندگی بشر را در مخاطره انداخته است.

وی با بیان اینکه برداشت های غیر مجاز و کشت محصولات کشاورزی به سمت شیب سبب از بین رفتن قدرت جذب آب به خاک و روانی آن می شود، اضافه کرد: با توجه به خشکسالی های موجود و نبود پوشش گیاهی روز به روز این مشکل بیشتر شده و با کمترین بارندگی سیلاب منطقه را فرا می گیرد.

این کارشناس عدم جانمایی مناسب پل ها، و ضعف مدیریت سازه ای و غیر سازه ای را در کنترل سیل از سایر عوامل وقوع سیل و افزایش خسارتهای ناشی از آن دانست.

اردبیل سیستم هشدار سیل ندارد

با وجود اینکه در اثر سیل خسارتهای زیادی متوجه این استان می شود ولی هنوز سیستم هشدار سیل در منطقه وجود ندارد و حتی در احداث سدها که مهمترین راه برای جلوگیری از سیل است آن طور که باید موفق نبوده ایم.

اگر چه مسئولان قول نصب سیستم هشدار و خبر احداث طرحهای آبخیزداری سدهای مختلف را می دهند ولی به نظر می رسد با گذشت زمان و با افزایش خسارتهای ناشی از سیل کارها به کندی صورت می گیرد.

مدیر کل بحران استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: عملیات اجرایی سیستم هشدار سریع از دو سال پیش از طریق اداره هواشناسی آغاز شده و انتظار می رود در سالهای آتی راه اندازی شود.

اسلامی از وجود 12 سد معیشتی در استان خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر30 سد در دست اجرا و 43 مورد نیز در حال مطالعه است که در مهار سیل نقش عمده ای دارند.

ضرورت آگاهی مردم در کاهش حادثه سیل

به گفته وی تاکنون 16 میلیون متر مکعب آب از طریق طرحهای سیلاب بند مهار و ذخیره شده که نیاز به افزایش این نوع طرحها است.

این مسئول در کنار احداث بندهای انحرافی در کاهش بلایای ناشی از سیل خواستار توجه مردم به اخطارهای هواشناسی و مدیریت بحران و علائم نصب در تابلوهای هشدار در بستر رودخانه ها شد.

اسلامی جلوگیری از تخلیه زباله و نخاله های شهری در بستر رودخانه ها را از دیگر عوامل مهم در کاهش بروز سیل دانست و خواستار توجه جدی مردم و مسئولان ذیربط به این مسئله شد.

گزارش: خدیجه سلمانی