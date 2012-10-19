کانونهای فرهنگی مساجد در روستاهای لرستان گسترش می یابد

حجت الاسلام علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اهداف کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان گسترش این کانونها در سطح روستاهای لرستان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 250 کانون فرهنگی و هنری در سطح مساجد استان لرستان وجود دارد عنوان کرد: از این تعداد 160 کانون در سطح روستاهای این استان فعالیت می کنند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان تصریح کرد: کار فرهنگی را باید در سطح روستاهای استان لرستان گسترش و استمرار داد.

حجت الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تخصصی کردن کانونهای فرهنگی و هنری مساجد تاکید کرد و گفت: در این راستا کانونهای مساجد استان به غیر از انجام کارهای عمومی اقدام به تخصصی کردن کانونهای سطح استان کرده است.

وی راه اندازی کانونهای تخصصی مهدویت، هنرهای تجسمی، نماز، قرآن، تئاتر، سرود و ... را از جمله این اقدامات برشمرد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان همچنین به طرح تلاوت نور در سطح کانونهای فرهنگی و هنری مساجد لرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 275 مرکز تلاوت نور در سطح استان لرستان راه اندازی شده است.

حجت الاسلام موسوی به روند برگزاری این طرح در استان اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح هر شب یک صفحه از قرآن کریم در سطح کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان تلاوت می شود.