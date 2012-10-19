بیستمین اعتصاب سراسری یونان یک کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، در جریان اعتصاب روز گذشته مردم یونان، درگیریهایی میان آنها و پلیس این کشور رخ داد که در نتیجه آن یک مرد 67 ساله بر اثر سکته قلبی درگذشت.

یونان به مدت پنج سال است که درگیر مشکلات حاد اقتصادی است و اعتصاب سراسری دیروز بیستمین اعتصابی بود که در دو سال گذشته در این کشور برگزار شد.

در همین رابطه یکی از شهروندان آتن به یورو نیوز گفت : هیچ کارگری در یونان وجود ندارد که زندگی او دچار تغییر نشده و بدتر نشده باشد. ما دیگر اعتمادی به دولت نداریم، آنها از همه جهت ما را تحت فشار قرار می دهد.

این معترض یونانی در ادامه افزود : می خواهم به مقاماتی که ما را تماشا می کنند بگویم که ما اجازه نمی دهیم برنامه های اقتصادی جدید آنها به تصویب برسد.

اعتصاب روز گذشته به دعوت دو اتحادیه مهم کارگری یونان برگزار شد و در نتیجه آن حمل و نقل در این کشور مختل شد.

در نتیجه اعتصاب دیروز خطوط مترو و قطار تعطیل شد و فرودگاه های یونان نیز مجبور به لغو بیش از صد مورد از پروازهای خود شدند.

در این میان دولت یونان اعلام کرده که همچنان به اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی خود ادامه می دهد تا بدین ترتیب بتواند از کمکهای مالی اتحادیه اروپا بهره مند شود.

یکی از شرطهای اتحادیه اروپا برای اهدای وام به یونان برای خروج آن از بحران، اجرای طرح ریاضت اقتصادی در این کشور است.