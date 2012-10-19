میزان بارش در فصل پاییز معمولی یا حتی بیشتر خواهد بود

سید اسماعیل حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:‌ همچنین بر اساس این بررسی ها میزان بارش برای بازه مهر تا بهمن ماه نرمال پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: طی همین مدت میزان دمای هوا در استان هم نرمال پیش بینی شده است.

حسینی همچنین با اشاره به بارش های سال زراعی گذشته در استان اظهار داشت: در سال گذشته زراعی بیشترین میزان بارندگی در یاسوج به میزان 735 میلیمتر به ثبت رسید.

وی بیان داشت: پس از یاسوج شهر سی سخت با 631 میلیمتر بیشترین بارش را به خود اختصاص داد.

حسینی یادآور شد: میانگین بارندگی بلند مدت در یاسوج 834 و سی سخت 685 میلیمتر است.

وی عنوان کرد: طی سال زراعی گذشته میزان بارش در دهدشت و لیکک بیش از حد نرمال بوده اما در گچساران نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

این مسئول همچنین میانگین درازمدت بارش در کهگیلویه و بویراحمد را ۵۴۳ میلیمتر عنوان کرد.