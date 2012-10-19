افشای راز قتل 3 نفر با دستگیری قاتل مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان در جریان مخفی شدن قاتلی خطرناک در این استان قرار گرفتند.

بررسی ها نشان داد مرد جنایتکار به نام بهزاد سال 83 در جریان یک درگیری مسلحانه سه نفر را در یکی از استان های غربی کشور به قتل رسانده و پس از این جنایت متواری شده بود. کارآگاهان پلیس پس از این جنایت تحقیقات گسترده ای را آغاز کرده و سال 88 او را در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر کردند. مرد جنایتکار چند روز پس از دستگیری با ترفندی خاص موفق به فرار از زندان شد.

تجسس ها برای شناسایی قاتل فراری ادامه داشت تا اینکه ماموران در بررسی های خود دریافتند ، بهزاد پس از فرار به استان اصفهان آمده و زندگی مخفیانه ای را با هویت جعلی در این استان آغاز کرده است.

با توجه به حساسیت ماجرا تیم وی‍ژه ای از کارآگاهان مبارزه با جرایم جنائی پلیس آگاهی اصفهان تجسس گسترده ای را برای شناسایی مخفیگاه بهزاد آغاز کرده و با ردیابی های پلیسی دریافتند او با هویت جعلی سیامک در شاهین شهر اصفهان زندگی می کند.

با توجه به مسلح بودن مرد جنایتکار ماموران مخفیگاه او را زیر نظر گرفته و بهزاد را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ حسین حسین زاده- رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان- با اعلام این خبر به مهر گفت : قاتل فراری پس از دستگیری در اختیار کاراگاهان پلیس آگاهی استان محل جنایت قرار گرفت.