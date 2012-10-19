به گزارش خبرنگار مهر، حسین بلندی عضو شورای عالی فضایی کشور پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران با بیان اینکه در سایه انقلاب اسلامی کشور به خودباوری مجهز شده است، گفت: بعد از انقلاب اسلامی مردم به دنبال آرمان خواهی اسلامی بودند که معنویت، ظلم ستیزی، کمک به محرومان و روحیه پرسشگری از ابعاد مختلف آن است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین نکات در کشور اقتدار علمی است، گفت: اقتدار علمی بر محوریت مرجعیت علمی و خدامحور است.

عضو شورای عالی فضایی کشور تاکید کرد: اقتدار علمی بر حقانیت بیشتر نظام اسلامی و تحقق اهداف پافشاری می کند و از سلطه گران بیزار است.

بلندی تاکید کرد: اقتدار علمی به معنای بی نیازی و سلامت بودن کشور است و دارای اقتصادی مقاومتی است.

وی به سخنان مقام معظم رهبری و تاکید بر نهضت نرم افزاری و جهاد علمی در کشور اشاره کرد و گفت: باید دانشمندان کشور جهادگونه به میدان بیایند چرا که امروز باید علم را از سیطره سرمایه داری کور و خودخواهان خارج کنیم.

عضو شورای عالی فضایی کشور با بیان اینکه امروز رویکرد دشمنان در عرصه اقتصادی است و می خواهند از این طریق به ملت ایران فشار بیاورند، گفت: اگر دستاویزمان علم باشد می توانیم بر تحریم ها فائق بیاییم و با نگاه جهادی مشکلات را حل کنیم.

بلندی با تاکید بر اینکه کشوری که دارای فناوری فضایی است دارای علم بازدارنده است، گفت: ورود به مسئله فضایی در کشور در دهه هفتاد به تدبیر رهبر معظم انقلاب بود، اولین کار موفقیت آمیز ما در سال 87 پرتاب ماهواره امید بود که در آن زمان به چهل و سومین کشور دارای ماهواره و نهمین کشور دارای تکنولوژی توانایی پرتاب ماهواره دست پیدا کردیم.

وی تاکید کرد: همچنین در خردادماه سال90ماهواره رصد توسط دانشمندان ایرانی به فضا پرتاب شد و ثابت شد که دانش پرتاب ماهواره در ایران بومی شده است.

عضو شورای عالی فضایی کشور همچنین به پرتاب ماهواره نوید علم و صنعت در بهمن ماه سال 90 اشاره کرد و گفت: این ماهواره صد در صد بومی و در بسیاری از کشورها امری بی نظیر است، امروز در همان دانشگاه اقداماتی در حال انجام است تا اگر قدرت تصویربرداری این ماهواره 400 متر بود در ماهواره های آینده قدرت تصویربرداری به ده برابر می رسید.

وی در پایان گفت: ان شاء الله به زودی ماهواره هایی با قدرت تصویربرداری و دقت بالا به فضا پرتاب خواهد شد چرا که دانش پرتاب ماهواره در ایران بومی شده است.