ابولفضل و فاطمه در صدر نامگذاری برای نوزادان در زنجان قرار دارد

موسی متوسلین در گفتگو با مهر افزود: درشش ماه اول امسال 316 مورد انتخاب نام ابوالفضل را شاهد بودیم و در همین مدت 465 مورد نامگذاری با اسم فاطمه الهام گرفته از نام بزرگ بانوی اسلام مورد توجه خاص والدین قرار گرفته است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان به فراوانی 5 اسم اول برای طبقه ذکور درشش ماه گذشته اشاره کردو گفت: بعد از ابوالفضل، امیر علی با 248 مورد، محمد طاها با 220 مورد ،علی با 179مورد امیر‌حسین با 176 مورد، در صدر نامگذاریها هستند.

متوسلین در ادامه به فراوانی پنج اسم اول برای طبقه اناث در شش ماه گذشته پرداخت و اشاره کرد : بعد از فاطمه ، زهرا با 397 مورد ، نازنین زهرا با 151 مورد ، نرگس با 117 مورد ، زینب با 108 مورد در صدر نامگذاریها هستند .

متوسلین گفت: با توجه به فراوانی نامهای ذکر شده پر واضح است که نام‌های مذهبی پر‌طرفدار‌ترین نام در بین مردم استان زنجان است و این هم نشات گرفته از اعتقادات راسخ مردم این استان به اهل بیت عصمت و طهارت می باشد .

وی خاطرنشان کرد: درشش ماه اول امسال 316 مورد انتخاب نام ابوالفضل را شاهد بودیم و در همین مدت 465 مورد نامگذاری با اسم فاطمه الهام گرفته از نام بزرگ بانوی اسلام مورد توجه خاص والدین قرار گرفته است.

ماهانه 25 تا 30 درخواست برای تعویض نام دریافت می کنیم

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان، گفت: ماهانه بین 25 تا 30 درخواست برای تغییر نام در استان دریافت می کنیم.

متوسلین با بیان اینکه با حدود90 درصد درخواست های تغییر نام در استان موافقت صورت می گیرد، اظهار داشت: از ابتدای امسال مصوبه جدید تغییر نام توسط ثبت احوال استان اجرایی می شود به طوری که طبق این مصوبه افراد برای تغییر نام نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی ندارند.

وی مصوبه جدید سازمان ثبت احوال کشور را در راستای تسهیل کار افرادی دانست که درخواست تغییر نام دارند و افزود: نام جزو حقوق فردی است و هر فردی این حق را دارد که نام مناسبی داشته باشد.

مدیر کل ثبت احوال استان، ادامه داد: در گذشته روال تغییرنام به صورتی بود که مردم مجبور می شدند به دادگاه مراجعه نمایند و پس از طی مراحل اداری گاهی ثبت احوال نیز به عنوان خوانده در دعوی حضور می یافت و از عدم تغییر نام فرد دفاع می کرد اما برای تسهیل این کار در دوره جدید مردم تنها باید به ثبت احوال مراجعه نمایند.

متوسلین با یادآوری اینکه نام هایی متناسب با آموزه های دینی و وضعیت اجتماعی تغییر نمی یابند، خاطر نشان کرد: تنها درخواست تغییر نام هایی که به نوعی هتک حیثیت مقدسات اسلامی است یا با عرف جامعه هم خو انی ندارد موافقت صورت می گیرد.

متوسلین، گفت: درخواست های تغییر نام در استان توسط ثبت احوال جمع آوری شده و به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده می شود و پس از تطبیق نام ها با مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی ثبت احوال، اسامی ناهنجار تغییر می یابند.

وی با اشاره به اینکه خود فرد نام دلخواهش را برای تغییر پیشنهاد می دهد، اظهار داشت: به ندرت اتفاق می افتد که نام انتخاب شده مورد موافقت قرار نگیرد مگر اینکه این نام درخواستی با آموزه های جامعه اسلامی و ایرانی هم خوانی نداشته باشد.

مدیر کل ثبت احوال استان، خاطر نشان کرد: ماهانه در استان بین 25 تا 30 درخواست برای تغییر نام انجام می شود و با بیش از 90 درصد این درخواست ها موافقت شده است.