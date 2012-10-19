مرتضی کرمانی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم ذوب‌آهن در آستانه دیدار با آلومینیوم هرمزگان اظهار داشت: اگرچه تیم ما برای این بازی چند بازیکن محروم و مصدوم دارد اما مطمئنم می‌توانیم در این بازی به پیروزی برسیم و شرایط تیم ذوب‌آهن را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: قبول دارم که بازی نخست در ادامه کار یک سرمربی تاثیرگذار است و مطمئنم تیم ما می‌تواند در این بازی شرایط خوبی کسب کند چراکه توان بازیکنان ذوب‌آهن بالاست.

مربی تیم ذوب‌آهن در مورد جذب بازیکن برای برطرف کردن نقاط ضعف این تیم بیان داشت: تیم ما در حال حاضر در چند پست نقاط ضعفی دارد که باید با جذب بازیکن در این پست‌ها، نقاط ضعف را برطرف کنیم.

وی در مورد اینکه گفته می‌شود او به جای کاظمی در مورد جذب بازیکن تصمیم می‌گیرد، اضافه کرد: این مسئله اصلا درست نیست زیرا تصمیم نهایی در مورد جذب بازیکنان را فرهاد کاظمی می‌گیرد و من تنها شناخت اندکی از بازیکنان دارم که آن را به سرمربی تیم انتقال می‌دهم.