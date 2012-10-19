افتتاح پنجمین نمایشگاه گردشگری و سفر در زیمبابوه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از زیمبابوه، این نمایشگاه در جهت گسترش صنعت گردشگری و معرفی جاذبه های گردشگری و توریستی کشور زیمبابوه و خدمات توریستی این کشور با شعار "جایی که دنیا آفریقا را ملاقات می کند" با همکاری سازمان گردشگری زیمبابوه (Zimbabwe Tourism Authority) برگزار می شود.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه "آرتور موتامبارو"(Arthur Mutambaro) معاون نخست وزیر زیمبابوه ضمن خوشامدگویی به حضار، صنعت توریسم را بخش مهمی از اقتصاد در دنیای کنونی خواند و گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه گسترش صنعت گردشگری و توریسم است.

وی افزود: در این راستا تلاش داریم تا با رویکرد حفظ اکوسیستم و محیط زیست این مهم را به انجام برسانیم.

وی تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه و نفع آن تنها برای کشور زیمبابوه نیست و کل کشورهای آفریقا و دوستداران آفریقا می توانند با تلاش و همبستگی خود در برابر قدرتها موازنه ای ایجاد نمایند.

موتامبارو تأکید کرد: این تلاش می تواند باعث رشد اقتصادی همه کشورهای افریقایی گردد. بر این اساس باید توجه داشت که هدف از گسترش توریسم تنها انجام کاری تفننی و سرگرم کننده نیست بلکه توریسم کلیدی است برای رشد و شکوفایی اقتصاد و ایجاد اشتغال برای همه مردم.

وی در پایان از اصحاب رسانه خواست تا چهره واقعی آفریقا که چهره ای مثبت است را به نمایش بگذارند.

همچنین در این مراسم رئیس سازمان گردشگری زیمبابوه آقای "کاری کوگا کاسکی"(Karikoga Kaseke) به معرفی برنامه های این نمایشگاه پرداخت و آنرا زمینه ساز انتقال اطلاعات در زمینه توریسم و گردشگری و صنایع وابسته به آن خواند و گفت: این نمایشگاه می تواند فرصتی برای معرفی جاذبه های گردشگری کشورها باشد.

وی تصریح کرد: اهمیت صنعت توریسم و نقش آن در توسعه پایدار سبب شده تا کشور زیمبابوه سرمایه گذاری قابل توجه ای در این خصوص داشته باشد.

این نمایشگاه که هر ساله برگزار می شود پذیرای اصحاب رسانه و مسئولان و نمایندگان صنایع و خدمات مرتبط با صنعت توریسم از کشورهای مختلف است.

از جمله شرکت کنندگان این نمایشگاه می توان به مرکز فرهنگی سفارت ایران در زیمبابوه، هواپیمایی امارات، سازمان گردشگری زیمبابوه(ZTA)، شرکت توریستی آبشار ویکتوریا، شرکت تبلیغات هراره، بانک مرکزی زیمبابوه، سفارتخانه های ایتالیا و برزیل، وزارت دفاع زیمبابوه، جمعیت هلال احمر ایران و صلیب سرخ زیمبابوه اشاره کرد. این نمایشگاه می تواند زمینه همکاری میان صنایع و خدمات مرتبط با توریسم و گردشگری کشورهای مختلف از جمله ایران با کشور زیمبابوه را تسهیل نماید.

خانم "مارگارت ماپپتا"(Margaret Mapepeta) مدیر اتحادیه شرکتهای استان ماسینگو(Masingo) در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیتهای عمده این اتحادیه گفت: این اتحادیه در جهت ارتقای صنعت گردشگری در کشور زیمبابوه ایجاد شده است.

وی افزود: مکان تاریخی "زیمبابوه بزرگ"(Great Zimbabwe) در این استان قرار دارد. این مکان مرکز معنوی زیمبابوه به شمار می رود که امکانات و خدمات زیادی را برای گردشگران فراهم آورده است.

همچنین خانم "دبورا جاور"(Deborah Jaure) مدیر فروش هتل "میکلز"(Meiles) زیمبابوه ضمن اشاره به تاریخچه این هتل گفت: این هتل در سال 1915 میلادی تأسیس شده و در مرکز شهر هراره پایتخت کشور زیمبابوه واقع است و عضو "هتلهای پیشتاز جهانی" است.

خانم "جوهانا شارگالا"(Johanna Shargala) مسئول غرفه سازمان گردشگری نامیبیا در خصوص جاذبه های گردشگری و خدمات توریستی این کشور برای گردشگران به خبرنگار مهر گفت: سازمان گردشگری نامیبیا یک سازمان دولتی است که وظیفه اصلی توسعه گردشگری و نظارت بر سازمانهای گردشگری و خدمات توریستی این کشور را عهده دار است.

وی در ادامه به معرفی جاذبه های گردشگری کشور نامیبیا پرداخت و گفت: پارک ملی اتوشا(Etosha National park) مهمترین پارک ملی این کشور به شمار می رود که گونه های مختلف جانوری از جمله شیر، چیتا، فیل، زرافه، تمساح و ... در آن زندگی می کنند. همچنین صحرای "ناک لوفت"(Nauk Luft) از جاذبه های گردشگری این کشور به شمار می رود.

همچنین خانم "سالی دین" مسئول غرفه حیات وحش زامبزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سایتی که "حیات وحش زامبزی"(Wild Zambezi) مسئولیت آنرا عهده دار است مخاطبان می توانند اطلاعاتی از مکانهای گردشگری و توریستی زیمبابوه را بیابند.

وی تصریح کرد: به طور کلی می توان دو نوع تور گردشگری را در کشور زیمبابوه نام برد. یک نوع تور سفر در مناطقی است که جنبه عمومی دارد. برای نمونه راه رفتن با شیر، راه رفتن با حیوانی تربیت شده است.

وی افزود: در حالی که نوعی دیگر از تور سافاری، سفر در طبیعت بکر و وحشی است. از جمله خدمات توریستی می توان به ماهیگیری، قایق سواری، بازدید از پارک ملی و سایر مکانهای تفریحی و گردشگری نام برد.

به گزارش مهر، کشور زیمبابوه دارای جاذبه های گردشگری و توریستی فراوانی است که از جمله می توان به پارکهای جنگلی، حیات وحش کم نظیر، آبشار ویکتوریا (بزرگترین آبشار جهان) و مرکز معنوی زیمبابوه(زیمبابوه بزرگ) اشاره کرد.

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گزارش و گفتگو از جواد حیران نیا و محمد امین مکرمی