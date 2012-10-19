آتش سوزی در بازار مبل یافت آباد/ نجات دو شهروند از میان دود و آتش

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حادثه اتش سوزی روز گذشته در بازار مبل اظهار داشت: ساعت 17:44 دقیقه دیروز ماموران آتش نشانی در جریان وقوع آتش سوزی در مجتمع مبل ونوس در یافت آباد قرار گرفتند. بلافاصله آتش نشانان 7 ایستگاه به همراه دو تیم نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش سوزی از طبقه منفی 3 این مجتمع آغاز شده بود و دود غلیضی سه طبقه تجاری فروش و سالن پذیرایی این مجتمع را فرا گرفته بود. آتش نشانان در دقایق اولیه حضور خود افراد حاضر در مجتمع را با استفاده از نردبان دستی خارج کردند. ضمن اینکه دو نفر از مشتریان که در داخل خودرو در پارکینگ پناه گرفته بودند، از ساختمان خارج و برای درمان تحویل امدادگران اورژانس شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تاکید کرد: این آتش سوزی به علت حریق در رستوران مجتمع رخ داده است و با توجه به وجود مواد سوختی بر وسعت آتش سوزی افزوده شده بود. خوشبختانه آتش نشانان توانستند از گسترش آتش به واحدهای تجاری جلوگیری کنند.

ملکی درباره علت اصلی حادثه و خسارت به وجود آمده گفت: این حادثه تلفات جانی نداشت و کارشناسان در حال بررسی علت بروز آتش سوزی و میزان دقیق خسارت هستند.

