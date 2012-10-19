هنر مقاومت و پایداری باید به سراسر جهان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی بوشهری پیش از ظهر جمعه در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس افزود: در زمانیکه دشمنان اسلام از تمام توانایی خود برای مقابله با ما استفاده می کنند مهمترین ابزار خنثی سازی اینگونه دشمنی ها توسعه فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی تصریح کرد: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت از راه های مختلف ممکن است که در این راستا برگزاری نمایشگاه های ایثار و شهادت و تدوین کتاب های مختلف مهمترین راه های دفاع از اسلام است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اشاره به اینکه امروز سیل و رویکرد تفکر اسلامی، جهان را فراگرفته است، یادآور شد: رمز این ماندگانی شهدا و دست نوشته های آنان است و این موضوع باعث شکست دشمنان در تمامی بخش های می شود.

همتی بوشهری افزود: برای اجرای کارهای فرهنگی باید اندیشه ناب شهدا در غالب هنر ارایه شود.

شهدا در کتاب های درسی جلوه بیشتری داشته باشند

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اگر شهدا نبودند ما نیز وجود نداشتیم تاکید کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که نسل های آینده نیز به فداکاری شهدا اعتقاد داشته باشد نه اینکه به گونه هایی دیگر رفتار کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس تصریح کرد: برخی سر سفره شهدا حضور دارند اما باید مراقب باشند که نمکدان شکنی نکنند.

همتی بوشهری با تاکید بر اینکه شهدا باید در کتاب های درسی جلوه بیشتری داشته باشند، گفت: پس از گذشت چندین سال از جنگ تحمیلی در سال جاری داستانی از جنگ به کتاب های درسی راه یافته در حالیکه سالیان سال فرزندان انقلاب داستان پتروس فداکار را می خواندند.

وی افزود: سومین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس مورد استقبال مناسبی قرار گرفت اما از دستگاه های فرهنگی استان فارس توقعات بیشتری بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ادامه داد: 250 میلیون تومان بن کتاب برای این نمایشگاه در نظر گرفته شد که 50 میلیون تومان آن یارانه بود.

همتی بوشهری تصریح کرد: تا این لحظه 200 میلیون تومان بن کتاب در این نمایشگاه خرج شده و امیدوارم تا پایان ساعات امروز 50 میلیون تومان دیگر نیز هزینه خرید کتاب شود.