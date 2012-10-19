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۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

حجت الاسلام شریعتی نژاد:

مسئولان با برنامه ریزی و مدیریت ملت را ازگرانی نجات دهند

مسئولان با برنامه ریزی و مدیریت ملت را ازگرانی نجات دهند

مانه و سملقان - خبرگزاری مهر: امام جمعه قاضی گفت: مسئولان و دولتمردان با مدیریت و برنامه ریزی مناسب ملت را از عذاب گرانی فعلی نجات دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد شریعیتی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر جدید قاضی ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع)، با اشاره به حدیث " اخلص مودتک للمومن" از امام باقر (ع)، عنوان کرد: اینکه انسان برای مومن دوستی و محبت خود را خالص کند سبب می‌شود تا دوستی و مهربانی همراه با علم و آگاهی، در جامعه افزایش یابد.

وی افزود: اگر ملت و جامعه انقلابی و اسلامی ایران به این سخن امام معتقد و پایبند باشند و آن را در محل کسب و کار و خانه خود نهادینه کنند، بسیاری از مشکلات فعلی مرتفع می‌شود.

حجت الاسلام شریعتی نژاد در ادامه با اشاره به وضعیت و مشکلات فعلی کشور اظهار داشت: در حال حاضر وظیفه ملت و دولت کمک به صادارت غیرنفتی بوده و مسئولان نیز لازم است با برنامه ریزی و مدیریت مناسب ملت را از عذاب گرانی نجات داده و جنگ روانی دشمنان را به آرامش و سکینه مبدل کنند.

خطیب نماز جمعه قاضی در پایان با قدردانی از استقبال باشکوه مردم خراسان شمالی از رهبری انقلاب اظهار داشت: این استقبال بار دیگر دنیا را به تحیر واداشت و برگ زرین دیگری بر تاریخ این استان افزود.

کد مطلب 1723382

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