غلامرضا باغ‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان ما از وقفه‌ای که در رقابت‌های لیگ برتر به وجود آمد، نهایت بهره را بردند و تمرینات خوبی را انجام دادند. بازیکنان تراکتورسازی از انگیزه بالایی برای شکست استقلال در ورزشگاه یادگار امام (ره) برخوردارند.

وی در همین خصوص افزود: برای آنکه فاصله ما از جمع مدعیان زیاد نشده و خود را به صدر نزدیک کنیم به دنبال شکست تیم استقلال هستیم و برای رسیدن به این هدف برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی در خصوص غیبت سرمربی و سه بازیکن تیم استقلال در بازی برابر سرخپوشان تبریزی اظهارداشت: بعید می‌دانم قلعه نویی از ترس هواداران به تبریز نیامده و مشکل زانوی خود را بهانه کرده باشد، چون من با قلعه نویی کار کرده و روحیه او را به خوبی می‌شناسم. البته باید بگویم مردم تبریز به مهمان نوازی شهره‌اند و اگر هم برخی از هواداران از دست قلعه نویی ناراحت هستند به دلیل علاقه زیادی است که به او دارند.

وی افزود: هواداران به دلیل علاقه زیادی که نسبت به قلعه نویی دارند انتظار داشتند که وی در تبریز بماند و در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر و مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تراکتورسازی را همراهی کند.

باغ‌آبادی تصریح کرد: ای کاش قلعه نویی و بازیکنان غایب استقلال در بازی روز شنبه حاضر بودند تا شاهد بازی جذاب‌تری بودیم. مطمئن باشید نبود قلعه نویی به استقلال در بازی با تراکتورسازی لطمه خواهد زد.

وی در خاتمه در خصوص بازیکنان مصدوم و محروم تراکتورسازی پیش از بازی با استقلال خاطر نشان کرد: خوشبختانه هیچکدام از بازیکنان ما در بازی با استقلال محروم نیستند و فقط فردین عابدینی به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم تراکتورسازی نیست.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و استقلال از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر ساعت 15 روز شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.