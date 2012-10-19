مراسم روز جهانی استاندارد در بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان در این مراسم با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اظهار داشت: مردم ایران باید مصرف تولیدات داخلی را سر لوحه قرار بدهند.

محمد رضا واعظی پور با تاکید بر ضرورت توجه به کیفیت تولید کالاهای داخلی افزود: ورود کالای ایرانی در بازار مستلزم یک الزام قانونی بوده که آن الزام نشان استاندارد است.

وی تصریح کرد: با بهره گیری از شعار امسال استاندارد باید سعی در کاهش ضایعات را چندین برابر کرده تا نتایج بهتری بدست بیاید.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان همچنین با تشریح گزارش عملکرد سه ماهه اول سال این اداره کل ادامه داد: در این مدت تعداد 120مورد بازرسی از نانواییهای استان صورت گرفته است.

واعظی پور شناسایی و جمع آوری 11 برند نمک غیر استاندارد، جمع آوری سرنگ های غیر استاندارد از سطح مراکز عرضه و توقیف و شناسایی 22 تن و 700 کیلوگرم شیر خشک غیراستاندارد از یک واحد تولیدی از دیگر فعالیتهای این اداره کل بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان نیز در این مراسم با بیان اینکه استاندارد در تمام بخشها باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: استاندارد با زندگی ما عجین شده و عدم رعایت آن مشکلات زیادی را در پی دارد.

سجاد معین ادامه داد: استاندارد تنها برای مصرف کننده اهمیت ندارد بلکه تولید کنندگان هم به رعایت آن ملزم بوده و این منافع شامل مصرف کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان نیز می شود.

وی افزود: تولید کنندگانی که کالای مرغوب تولید می کنند در بازارهای هدف بیشتر معرفی و مورد استقبال قرار می گیرند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان اظهار داشت: عدم وجود کالای غیر استاندارد در بازار برای جامعه آبرو تلقی شده و به تولیدات ما اعتبار می بخشد.

حجت الاسلام مجتبی بیرانوند امام جمعه اشترینان نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت استاندارد در آموزه های دینی اظهار داشت: استاندارد یعنی توجه به ضوابط و معیارهایی که با رعایت آن محصول مقبول مصرف کننده می شود.

وی تصریح کرد: استاندارد یک مقوله گسترده است که تولید کنندگان باید برای ارائه کالای مرغوب به مصرف کنندگان به این موضوع توجه جدی را داشته باشند.

امام جمعه اشترینان با بیان اینکه مصرف کننده به دنبال کالایی است که پایین ترین قیمت و بالاترین کیفیت را داشته باشد یادآور شد: وقتی استاندارد رعایت شود مصرف کالاهای داخلی در اولویت قرار می گیرد و همین برچسب روی کالاها خود برای مصرف کنندگان اعتماد ایجاد می کند.

رئیس انجمن جامعه کنترل کیفیت کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه کیفیت یک مسیر است نه یک هدف، تصریح کرد: 95 درصد مشتریان ناراضی به هنگام خرید بدون اینکه چیزی بگویند کالا را مصرف می کنند.

علی شهبازی یگانه ادامه داد: ما آموزه های دینی فراوانی درباره رعایت استاندارد از سوی تولید کنندگان داریم که توجه به این مسئله ارتقاء سطح کیفیت کالاها را دربردارد.

فرماندار ویژه شهرستان بروجرد نیز در این مراسم گفت: در تولید علم ایران در سطح جهان رتبه اول را دارد اما در بین 147 کشور دنیا در تبدیل علم به صنعت رتبه 130 را داریم که مشخص است در این حوزه کم کار شده است.

مهدی پازوکی تصریح کرد: قدمت صنعت در لرستان به بیش از 3 هزار سال پیش می رسد و 3 درصد کل کانی های غیر فلزی دنیا را لرستان تولید می کند.

وی ادامه داد: این در حالیست که هنوز در این حوزه به جایگاه شایسته خود دست پیدا نکرده ایم به طوریکه بسیاری از مواد معدنی استان به صورت خام صادر می شوند.

پازوکی با بیان اینکه در بحث تولید علم دانشگاهها باید در پرورش و تربیت متخصصین تلاش کنند تصریح کرد: مشکلات صنعت را باید شناسایی و اصلاح کرد و نقش استاندارد در این زمینه حائز اهمیت است.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم از 10 واحد تولیدی، صنعتی، پتروشیمی، غذایی و...به عنوان واحدهای نمونه در زمینه رعایت استاندارد تجلیل به عمل آمد.