به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران در تنها دیدار آماده‌ساز‌ی‌اش در اردوی ایتالیا روز چهارشنبه در ورزشگاه "دیپینی گرمانو تودولی" شهر چرویا برابر تیم زیر 20 سال ایتالیا در حالی با نتیجه 4 بر 2 مغلوب شد که بیش از هفت بازیکن تیم میزبان تجربه حضور در سری آ ایتالیا را داشتند.

"آریگو ساچی"، سرمربی پیشین تیم ملی ایتالیا و استعدادیاب‌های تیم‌های اینتر، میلان، یوونتوس و چند باشگاه‌های دیگر مطرح این کشور هم در ورزشگاه حضور داشتند. هدایت تیم زیر 20 سال ایتالیا برعهده "لوئیجی دی‌باجو" بود و "فرانچسکو تولدو"، دروازه‌بان پیشین تیم ملی ایتالیا هم وظیفه مربیگری دروازه‌بان‌های این تیم را برعهده داشت.

اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد این مسابقه ضمن اشاره به مطالب فوق گفت: در حالیکه بازی پایاپای بود، در دقیقه 15 خطای دروازه‌بان ایران باعث شد ایتالیا‌یی‌ها روی یک ضربه پنالتی به گل نخست دست یابند. پس از این گل سردار آزمون و بهنام برزای هر کدام دو موقعیت مسلم گلزنی را از دست دادند. البته برخلاف روند حرکتی مسابقه، تیم ایتالیا موفق شد با تکیه بر تجربه بازیکنان حرفه‌ای‌ خود در دقیقه 43 به گل دوم برسد و نیمه اول با برتری 2 بر صفر این تیم به پایان رسید.

وی اضافه کرد: داور در دقیقه 50 از گرفتن خطای پنالتی روی اسماعیلی و اخراج بازیکن ایتالیا خودداری کرد اما در دقیقه 60 و با همکاری بهنام برزای، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون، تیم ایران یک گل بسیار زیبا را به ثمر رساند. ایران در این دقایق برای جبران گل خورده حملات زیادی را روی دروازه حریف انجام داد و می‌توانست 2 مرتبه دیگر دروازه تیم ایتالیا را باز کند تا نتیجه بازی را به سود خود تغییر دهد اما تیم ایتالیا از فرصت‌های خود بهتر استفاده کرد و به دو گل دیگر دست یافت.

نمایی از دیدار تیم‌های فوتبال جوانان ایتالیا و ایران

سرمربی تیم جوانان ایران تاکید کرد: در دقیقه 85 سردار آزمون گل دوم ایران را به ثمر رساند، هرچند این بازیکن می‌توانست در دقایق پایانی گل سوم را هم به ثمر برساند اما این اتفاق رخ نداد تا بازی با نتیجه 4 بر 2 به سود ایتالیا به پایان برسد.

محمدی در ادامه با اشاره به اینکه این بازی تفاوت سطح فوتبال ایران و ایتالیا را نشان داد، خاطرنشان کرد: اگر یک مرتبه دیگر با تیم جوانان ایتالیا بازی کنیم، امکان ندارد مقابل آنها شکست بخوریم، البته در این بازی نفرات تیم ایران از نظر تاکتیکی و بدنی زیر فشار بسیار خوبی قرار گرفتند که می‌تواند منجر به پیشرفت و موفقیت آنها در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا شود.

وی همچنین تصریح کرد: تیم ایران در این بازی در ایجاد موقعیت خطرناک روی دروازه حریف عالی بود اما در به ثمر رساندن ضربات نهایی کم دقت بوده و اشتباهاتی در کارهای دفاعی داشتیم که در آینده آنها را برطرف خواهیم کرد. به جرات می‌‎توان گفت صرف نظر از نتیجه این مسابقه، این بهترین نمایش ایران در تمام بازی‌های تدارکاتی ما بود که انشاءالله بتوانیم در امارات هم با ارائه چنین بازی‌هایی نتایج لازم را کسب کرده و جوانان ایران را پس از سال‌ها به جام جهانی برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان فوتبال ایران همچنین از تجلیل آریگو ساچی و دی‌باجو از عملکرد تیم ایران در این مسابقه در پایان این بازی تدارکاتی خبر داد.