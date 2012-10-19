استاندار خراسان رضوی با خانواده شهیدان شوشتری و محمد زاده دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در دیدارهای جداگانه با خانواده شهیدان شوشتری و محمدزاده ضمن گرامیداشت یاد آنان و ادای احترام به مقام شامخشان اظهارداشت: شناخت اهداف و تبعیت از آرمان های شهدا را مهم ترین وظیفه مردم و مسوولان در قبال ایثار و بذل جان آنان دانست.

وی ادامه داد: ابعاد وجودی این شهیدان بزرگوار نه تنها در دوران حیات بلکه با وجود گذشت چند سال از شهادت شان هنوز ناشناخته است.

وی تاکید کرد: پاداش تلاش و مجاهدت های این دو شهید بزرگوار، جز شربت گوارای شهادت نمی توانست باشد.

استاندار خراسان رضوی ضمن تاکید بر معرفی ابعاد شخصیتی این دو شهید بزرگوار و سایر شهدای انقلاب به نسل جوان گفت: تربیت امثال شوشتری نیازمند برنامه ریزی جدی مسوولان و اهتمام والدین است.

وی از شهادت به عنوان عاملی ایمنی بخش برای دستاوردهای انقلاب یاد کرد و افزود: آبرو و اقتدار نظام به برکت خون شهدا و استقامت خانواده های شان حاصل شده است.

صلاحی تصریح کرد: با تبعیت محض از ولایت فقیه اجازه نخواهیم داد خون پاک شهدای انقلاب اسلامی پایمال شود.

گفتنی است جمعی از مسئولان استان، صلاحی را در این دیدارها همراهی کردند.