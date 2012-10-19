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۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

استاندار خراسان رضوی با خانواده شهیدان شوشتری و محمد زاده دیدار کرد

استاندار خراسان رضوی با خانواده شهیدان شوشتری و محمد زاده دیدار کرد

مشهد- خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی همزمان با سومین سالگرد شهدای وحدت، استاندار خراسان رضوی با خانواده شهیدان شوشتری و محمد زاده دیدار کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در دیدارهای جداگانه با خانواده شهیدان شوشتری و محمدزاده ضمن گرامیداشت یاد آنان و ادای احترام به مقام شامخشان اظهارداشت: شناخت اهداف و تبعیت از آرمان های شهدا را مهم ترین وظیفه مردم و مسوولان در قبال ایثار و بذل جان آنان دانست.

وی ادامه داد: ابعاد وجودی این شهیدان بزرگوار نه تنها در دوران حیات بلکه با وجود گذشت چند سال از شهادت شان هنوز ناشناخته است.

وی تاکید کرد: پاداش تلاش و مجاهدت های این دو شهید بزرگوار، جز شربت گوارای شهادت نمی توانست باشد.

استاندار خراسان رضوی ضمن تاکید بر معرفی ابعاد شخصیتی این دو شهید بزرگوار و سایر شهدای انقلاب به نسل جوان گفت: تربیت امثال شوشتری نیازمند برنامه ریزی جدی مسوولان و اهتمام والدین است.

وی از شهادت به عنوان عاملی ایمنی بخش برای دستاوردهای انقلاب یاد کرد و افزود: آبرو و اقتدار نظام به برکت خون شهدا و استقامت خانواده های شان حاصل شده است.

صلاحی تصریح کرد: با تبعیت محض از ولایت فقیه اجازه نخواهیم داد خون پاک شهدای انقلاب اسلامی پایمال شود.

گفتنی است جمعی از مسئولان استان، صلاحی را در این دیدارها همراهی کردند.

کد مطلب 1723398

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