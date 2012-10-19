خبرنگاران مأمور وصول مطالبات مردم از مسئولان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس وحید نوروزی افزود: با روشنگری رسانه ها و حمایت خبرنگاران، تقاضای سفر با حمل و نقل عمومی به میزان بی سابقه‌ای بالا رفته، به طوری که در تمام خطوط اتوبوسرانی تندرو، حتی خطوطی که در ابتدا تصور می شد چندان مورد استقبال مسافران قرار نگیرند، متقاضیان بسیار زیادی وجود دارد.

وی مانور رسانه ها بر فرهنگ‌سازی در جامعه را بسیار مؤثر دانست و اظهار کرد: به عنوان نمونه کاهش استفاده از خودروهای تک سرنشین و افزایش استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در چند سال اخیر، از جمله آثار مثبت مانورهای رسانه ای بوده است.

وی خبرنگاران را مأمور وصول طلب های مردم از مسئولان خواند و تصریح کرد: رسانه ها با طرح مطالبات عمومی و افزایش حساسیت های موجود کاری می کنند تا مسئولان نسبت به انجام تکالیف و ایفای وظایف خویش، بیشتر احساس مسئولیت کنند.

مشاور زیست محیطی معاون شهردار تهران با تشبیه وضعیت محیط زیست به پرنده ای پر و بال بسته، اضافه کرد: رسانه ها با اهمیت دادن به موضوعات زیست محیطی در چند سال اخیر این پرنده را مورد توجه ویژه ی خود قرار داده‌اند و می‌توان گفت رسانه‌ها در حال حاضر به بال و پر پرنده ی خسته ی محیط زیست تبدیل شده اند.

وی با اشاره به این که امروزه به جایی رسیده ایم که محیط زیست به یکی از اولویت های اصلی رسانه ها تبدیل شده، گفت: در موضوع آلودگی هوا، رسانه ها یک تنه مقابل دستگاه های مسئولی که در این زمینه کم ‌کاری کرده اند، به طور جدی ایستاده اند.

وی هدف از برگزاری «جشنواره ترافیک و رسانه» را جلب توجه بیشتر رسانه ها نسبت به موضوع ترافیک و مشارکت بالاتر خبرنگاران در پرداختن به موضوعات ترافیکی دانست و اظهار کرد: امروزه شاهد علاقه¬مندی افزون‌تر رسانه ها در حوزه ی حمل و نقل شهری و فعالیت گسترده‌تر خبرنگاران در این بخش که دیگر به حوزه ای کاملاً شناخته شده تبدیل شده هستیم .

نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: رسانه ها با شفاف سازی، هر گونه کاستی و کوتاهی دستگاه های مسئول و اهمال و قصور مسئولان در عمل به مسئولیت‌های که به آن ها محوله شده را تذکر می دهند و «جشنواره ترافیک و رسانه»، فضایی حرفه‌ای و در عین حال صمیمی به منظور مشارکت آگاهانه و رقابت جدی منتقدان و موافقان مدیریت شهری با هر نوع فکر و سلیقه‌ای است.