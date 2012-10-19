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۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

برزگر:

مسابقه کتابخوانی تطهیر در ابرکوه برگزار می شود

مسابقه کتابخوانی تطهیر در ابرکوه برگزار می شود

ابرکوه - خبرگزاری مهر: سرپرست کتابخانه های عمومی ابرکوه از برگزاری مسابقه کتابخوانی "تطهیر" خبر داد.

قاسم برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کتابخانه های عمومی ابرکوه با همکاری اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان اقدام به برگزاری حضوری مسابقه کتابخوانی تطهیر در این کتابخانه ها می کند.

وی افزود: منبع این مسابقه کتابخوانی، کتاب "هفت آسمان جوانی" است و این کتاب به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

برزگر بیان داشت: عموم مردم می توانند به صورت آنلاین و صورت فرم دستی در این مسابقه ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: این مسابقه همزمان با میلاد امام هادی (ع)، دهم آبانماه در چند نقطه از شهرستان به صورت حضوری برگزار می شود و به برگزیدگان این مسابقه نیز جوایز نفیسی از طرف این دو اداره اهدا خواهد شد.

برزگر افزود: علاقه مندان به شرکت در این مسابقه تا آخر مهرماه فرصت دارند که با مراجعه به کتابخانه های عمومی ابرکوه و یا اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ثبت نام کنند و یا برای ثبت نام اینترنتی به پایگاه "تطهیر" مراجعه کنند.

کد مطلب 1723401

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