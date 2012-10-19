مسابقه کتابخوانی تطهیر در ابرکوه برگزار می شود

قاسم برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کتابخانه های عمومی ابرکوه با همکاری اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان اقدام به برگزاری حضوری مسابقه کتابخوانی تطهیر در این کتابخانه ها می کند .

وی افزود: منبع این مسابقه کتابخوانی، کتاب "هفت آسمان جوانی" است و این کتاب به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد .

برزگر بیان داشت: عموم مردم می توانند به صورت آنلاین و صورت فرم دستی در این مسابقه ثبت نام کنند .

وی ادامه داد: این مسابقه همزمان با میلاد امام هادی (ع)، دهم آبانماه در چند نقطه از شهرستان به صورت حضوری برگزار می شود و به برگزیدگان این مسابقه نیز جوایز نفیسی از طرف این دو اداره اهدا خواهد شد .