تشدید دخالت ترکیه و عربستان در سوریه/ امضای قرارداد با تروریستهای القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الاخباریه، دمشق، رژیمهای سعودی و ترکیه را به عقد قراردادی درباره انتقال جنگجویان القاعده به سوریه متهم کرد.



وزارت امور خارجه سوریه در نامه هایی برای دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تاکید کرده است اطلاعات موثقی در دست داریم مبنی بر اقدام برخی طرفهای مرتبط با شبکه القاعده به عقد قراردادی میان این گروه و طرفهایی ازترکیه و عربستان که این قرارداد بر انتقال جنگجویان القاعده به ترکیه و از آنجا به سوریه تصریح می کند.



این نامه از افزایش ادله و مدارکی مبنی بر دست داشتن کشورهای خارجی از جمله عربستان، قطر و ترکیه در حمایت و تسلیح گروههای تروریستی در سوریه سخن گفته است.



وزارت امور خارجه سوریه تاکید کرده است حمایتهای گسترده این کشورها از گروههای تروریستی، تمام افقهای گفتگو یا راه حلهای مسالمت آمیز را از بین می برد و به کشور سوریه در سطح انسانی و مادی ضربه می زند.



وزارت امور خارجه سوریه از شورای امنیت خواسته است برای بازداشتن تروریستها از ادامه حملاتشان و خشکاندن منابع حمایت مالی و تسلیحاتی آنها سریعا وارد عمل شود و همه کشورهای جهان نیز به مسئولیتهای خود در قبال تروریسم پایبند باشند.