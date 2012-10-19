امضای قرارداد خرید 18 فروند جنگنده "اف 16" آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سعدون الدلیمی پس از دیدار با شماری از مسئولان آمریکایی در بغداد در گفتگو با خبرنگاران از امضای قرارداد خرید 18 جنگنده اف 16 آمریکایی خبر داد.

وی با بیان این مطلب افزود: عراق قرارداد خرید دومین گروه از جنگنده های اف 16 آمریکایی را به ارزش 3 میلیارد دلار امضا کرده است که این قرارداد در راستای توافقنامه خرید 36 فروند جنگنده اف 16 آمریکایی برای تقویت نیروی هوایی عراق صورت گرفته است.

به گفته معاون وزیر دفاع عراق، این جنگنده ها تا اواخر سال 2018 تحویل بغداد خواهند شد. وی همچنین خاطرنشان کرد عراق در حال رایزنی با مقامات آمریکایی برای خرید سیستمهای دفاعی موشکی و بالگردهای آپاچی است.