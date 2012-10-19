قطع ماهواره های ایران مغایر اصول دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز بیان کرد: این کار با منشور سازمان ملل و میثاق بین المللی حقوق سیاسی در مغایرت است.

وی بیان کرد: در هفته گذشته شاهد بودیم که اتحادیه اروپا دستورالعملی که صادر کرد که بر این اساس ماهواره ای که طرف قرارداد با جمهوری اسلامی ایران بود یک جانبه قراردادش را لغو کند و این کار بی شرمی تمام اتحادیه اروپا را می رساند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: اتحادیه اروپا اعلام کرد که هتک حرمت پیامبر (ص) رابه خاطر آزادی می شنویم اما آنها نتوانستند صدای آزادی جمهوری اسلامی را بشنوند.

آیت الله ایمانی عنوان کرد: امروز اتحادیه اروپا تحول فرهنگی که از طرف ایران می آید را نمی تواند بشنود و این نشان می دهد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی چه تاثیری در بدنه ملت آنها داشته که این چنین تمام مصوبات خود را زیر پا لگدکوب کرده است.

وی افزود: ایران باید از حق خود و تمام مخاطبانش دفاع کند و این موضوع باید در مراجع قضایی بین المللی مطرح شود و آنها پاسخگو باشند.