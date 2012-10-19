ارتقای کمیته امداد بروجرد/ 29 میلیارد ریال مستمری پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی معظمی صبح جمعه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: با ارتقای اداره کمیته امداد بروجرد به مدیریت منطقه دامنه اختیارات این اداره توسعه یافته است.

وی تصریح کرد: همچنین جذب اعتبارات و نظارت بر توزیع آن در سطح شهرستان و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری از جمله کارهایی است که با ارتقاء مدیریت انجام شد.

معظمی در ادامه با تشریح عملکرد شش ماهه نخست سالجاری در کمیته امداد منطقه بروجرد اظهار داشت: در این مدت تعداد 9 هزار و 509 خانوار در قالب 17 هزار و 390 نفر تحت پوشش قرار گرفت که در شش ماهه اول سال مبلغ 29 میلیارد و 712 میلیون و 640 هزار ریال مستمری به آنها پرداخت شده است.

وی افزود: درآمد کمیته امداد از سر فصل صندوق صدقات 4 میلیارد و 738میلیون و 375 هزار ریال در قالب 1197 صندوق شهری و روستا بوده و همچنین مبلغ 428 میلیون و956 هزار ریال در بخش زکات جمع آوری شده است.

مدیر منطقه ای کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بروجرد تصریح کرد: در حال حاضر هزار و 12 یتیم با دو هزار و 31 حامی در بروجرد وجود دارد که در شش ماهه اول سال مبلغ 2 میلیارد و 412 میلیون و 536 هزار ریال کمکهای نقدی و غیرنقدی به آنها پرداخت شده است.

وی بیان داشت: همچنین در این مدت از منابع کمیته امداد 718 مورد به مبلغ 3 میلیارد و 638 میلیون و700 هزار ریال وام کارگشایی پرداخت شده است.

معظمی افزود: همچنین برای تعمیر مسکن 196 مورد کمکهای بلاعوض به مبلغ یک میلیارد و 266 میلیون و 714 هزار ریال در اختیار مددجویان قرار گرفته است.

مدیر منطقه ای کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بروجرد اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان از 150 خانواده تحت پوشش بازدید به عمل آمد و مبلغ 45 میلیون و 10 هزار ریال توسط خیرین به این خانواده ها اعطا شد.

معظمی با بیان اینکه در قسمت درمان به هفت هزار و 735 خانواده شهری خدمت رسانی می شود، یادآور شد: در این مدت 1685 مورد معرفی به بیمه تامین اجتماعی داشته ایم که در شش ماهه اول سال مبلغ یک میلیارد و600 میلیون ریال در زمینه پرداخت حق بیمه به آنها کمک شده است.

وی گفت: در بخش وامهای اشتغال زایی و خودکفایی نیز امسال 137 میلیارد و 884 میلیون ریال اعتبار جذب و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.