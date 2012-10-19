تحقق 33 درصدی شغل در اردبیل/ ادارات در اشتغالزایی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر جمعه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان عنوان کرد: تعهد امسال ما در زمینه اشتغال با همکاری دستگاههای اجرایی و بانک های عامل برای 43 هزار و 907 نفر است.

به گفته وی در این مدت در بخش غیردولتی و ساختمانی زمینه اشتغال 8 هزار و 521 نفر مهیا شده است و تلاش می شود تا پایان سال به این تعداد افزوده شود.

استاندار اردبیل با اشاره به آخرین آمار اشتغال دستگاههای اجرایی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید در تحقق اشتغال تعهد شده استان تلاش کنند و هر گونه مشکل خود را در زمینه جذب اعتبارات ابلاغی به استانداری اعلام تا اقدام لازم در رفع موانع صورت گیرد.

وی بر ضرورت و اهمیت حفظ اشتغال موجود دراستان تاکید و تصریح کرد: بر اساس تصمیم های اتخاذ شده بمنظور حمایت از تولید کنندگان و حفظ اشتغال موجود پرونده واحدهای دارای تسهیلات معوق بانکها قبل از اقدام جهت اجرا باید از طریق گروه کارشناسی بررسی و راهکارهای قانونی و حمایتی ارایه شود.

مشاغل خانگی در اردبیل توسعه یابد

رییس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بر اهمیت مشاغل خانگی در امر اشتغالزایی و ادامه روند پرداخت تسهیلات از سوی بانک های عامل تاکید و متذکر شد: بانک های عامل استان در جذب مانده اعتبارات بنگاههای اقتصادی زود بازده باید در اولین فرصت اقدام و حداقل 20 درصد مانده اعتبارات را تا زمان جلسه بعدی این کارگروه به مرحله پرداخت برسانند.

استاندار اردبیل از تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط خواست پرونده های معرفی شده را در بانک ها مورد پیگیری قرار دهند تا نواقص احتمالی آنها برطرف شود.

نیکزاد تصریح کرد: بانک هایی که بیش از 50 درصد پرداختی دارند باید تا دو هفته آینده 5 درصد و بانک هایی که کمتر از 50 درصد پرداختی دارند بیش از 10 درصد عملکرد رو به جلو داشته باشند تا معدل پرداختی های ما از محل تسهیلات سال 90 به وضعیت مطلوبی برسد.