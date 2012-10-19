حج مانور قدرت جهان اسلام در مقابل جبهه استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی در خطبه های نماز جمعه این هفته چناران اظهار کرد: حج همایش بزرگ سالانه مسلمانان است و مظهر اقتدار و عامل نیرومندی است که می تواند مسلمانان جهان را با یک هدف مشترک که همانا عزت اسلام و امت اسلامی است گرد هم جمع کند.

وی تصریح کرد: حجاج سرزمین وحی امسال داغ داراهانت و جسارت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (ص) هستند و باید انزجار و برائت خود را از اهانت کنندگان با حضور پر رنگ در مراسم بیزاری از مشرکین اعلام دارند.

امام جمعه چناران همچنین با اشاره به سفر هشت روزه مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی و اظهار تشکر از استقبال بی نظیر مردم این خطه از میهمن اسلامی گفت: این سفر دارای پیام های متععدی است وهمزمانی این سفر با تشدید تحریم ها بر علیه دولت و ملت با هدف خارج کردن مردم از صحنه همراه بود اما مردم این استان با استقبال با شکوه از ولی فقیه نشان دادند حربه استکبار هیچ خللی در اراده آهنین ملت وارد نکرده است.

وی تصریح کرد: ارادت مردم به ولایت پیام دیگراین سفر بود و با توجه به اهانت اخیر دشمنان به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص)، ارادت مردم خراسان شمالی به فرزندی از سلاله نبی مکرم اسلام (ص) و خاندان پاکش نشان داد که این ارادت با گوشت و پوست مردم عجین شده است.

وی افزود: وفاداری به آرمانهای انقلاب حتی پس از گذشت 33 سال پیام دیگری سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی بود.

وی ادامه داد: از همه مهمتر حضور همه اقشار و اقوام در استقبال از رهبر معظم انقلاب نشان داد، مردم ایران با هر قومیت، زبان و نژادی تنها عزت و اعتلای اسلام به رهبری ولی فقیه در عصر غیبت امام زمان(عج) را دنبال می کنند.

وی همچنین با اشاره به قطع شبکه های ماهواره ای برون مرزی ایران گفت: قطع این شبکه ها توسط شرکت یوتل ست تحت فشار لابی صهیونیسم صورت گرفته و نشان داد امپراطور رسانه ای غرب در مواجهه با رسانه های مستقل و آزاد شکست خورده اند.

وی قطع این شبکه های ماهواره ای را مضحک بودن ادعای غرب درباره آزادی بیان نشان می دهد در حالی که پخش فیلم اهانت به پیامبر(ص) با همین اعادی پوچ آزادی بیان صورت گرفته است.

حجت الاسلام تاجی با اشاره به هفته پیوند اولیاء و مربیان نیز گفت: خانه و مدرسه دو نهاد تربیتی هستند که جایگاه مهمی در آموزش و پرورش دارند به گونه ای که مشارکت این دو در رشد فکری و عقلانیت فرزندان تاثیر می گذارد.

وی با بیان اینکه انجمن اولیاء و مربیان مظهر همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت آینده سازان میهن اسلامی است، افزود: مشارکت فکری اولیاء از طریق انجمن اولیاء اهمیت بسزایی در تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد.

حجت الاسلام مظفر تاجی کمبود شخصیت را یکی از دلایل بروز پدیده منفی اسراف و تجمل گرایی در جامعه اسلامی برشمرد و گفت: کسانی که دچار بیماری فقدان تعادل شخصیتی هستند به سبب عدم دستیابی به کمال واقعی از طریق همانند سازی دست به ایجاد کمال دروغین همراه با اسراف و تجمل گرایی می زنند.

وی اظهار کرد: آنانی که شخصیت قوی و متعادل ندارند برای جبرانش به سمت تظاهر همراه با اسراف و تجمل گرایی روی آورده و برای آنان خودرو لوکس، کاخ های شیشه ای و سفره های رنگارنگ ارزش محسوب می شود.