به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به استقبال تاریخی مردم خراسان شمالی از سفر رهبری به این استان، ضمن قدردانی و تجلیل از این حماسه آفرینی بزرگ، عنوان کرد: در این سفر مردم خراسان شمالی بار دیگر ولایت مداری خود را به تمام دنیا ثابت کردند.

وی ولایت فقیه را مهم‌ترین عامل حفظ نظام در طول 33 سال گذشته دانست و تصریح کرد: مردم استان در این سفر ثابت کردند که همواره پشتیبان ولایت فقیه بوده و پس از گذشت این مدت، وفاداری آنها به آرمان‌های نظام و انقلاب نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه نمره قبولی مردم استان در این سفر، نمره کامل 20 است، افزود: حضور توام با شور و شعور مردم در مراسمات دیدار و استقبال از رهبری در خراسان شمالی به گونه‌ای بود که اگر امکان داشت می‌بایست نمره‌ای بالاتر از 20 به این مردم فیهم و بصیر تعلق گیرد.

وی با یادآوری اینکه رهبر انقلاب به برکت امام هشتم (ع) هشت روز در این استان حضور داشتند، اظهار داشت: رهبری در روز آخر حضور در خراسان شمالی و در دیدار با اعضای هیئت دولت، مردم این استان را شایسته بهترین و برترین خدمت‌ها دانست و نسبت به اجرای امور نیمه تمام عمرانی در این استان سفارش ویژه کردند.

خطیب نماز جمعه بجنورد در ادامه با اشاره به دوم آبان و سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) ضمن قرائت حدیث «عالم ینتفع بعلمه افضل من سبعین الف عابد» از این امام همام، عنوان کرد: بنا به فرموده امام باقر (ع) دانشمند و عالمی که مردم از علمش سود برند، از 70 هزار عابد بهتر است و این سخن اهمیت علم و عالم مفید را نشان می‌دهد.

وی همچنین با یادآوری 9 ذی الحجه و روز عرفه و نیایش، خطاب به مردم مومن و معتقد خراسان شمالی، تصریح کرد: در پنج شنبه هفته آینده و روز عرفه هرکسی که می‌تواند روزه بگیرد و یا حداقل دعای مخصوص روز عرفه را قرائت کند.

حجت الاسلام یعقوبی اضافه کرد: در این روز دعای روز عرفه در محل مصلی امام خمینی (ره) و نیز آستان امامزاده سید عباس بن موسی بن جعفر (ع) بجنورد برگزار خواهد شد.

امام جمعه بجنورد در ادامه با بیان اینکه عید سعید قربان با جمعه هفته آینده تقارن یافته است، اظهار داشت: با توجه به تقارن عید سعید قربان با روز جمعه، هفته آینده نماز جمعه در هیچ کدام از شهرهای خراسان شمالی اقامه نخواهد شد و به جای نماز جمعه، نماز عید قربان برپا می‌شود.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی با اشاره به اینکه بر طبق سنت در زمان تلاقی عید قربان با روز جمعه، نماز جمعه اقامه نمی‌شود و تنها نماز عید قربان برپا خواهد شد، تصریح کرد: کیفیات نماز عید قربان شبیه نماز عید فطر بوده و این نماز نیز دارای دو خطبه است.

وی افزود: نماز عید قربان در بجنورد ساعت هفت صبح در محل مصلی امام خمینی (ره) این شهر برگزار می‌شود.