6 راهبرد دشمن پیش از انتخابات/ پیام استقبال مردم از رهبری در خراسان

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به درگذشت آیت الله انواری اظهار داشت: آیت الله انواری 15 سال سابقه حبس با اعمال شاقه را داشت و به تعبیر رهبری ایشان از نقش آفرینان روحانیت در انقلاب بودند.

خاتمی اظهار داشت: خطبه دوم این هفته نماز جمعه را در قالب 4 تحلیل ارائه می کنم و اولین موضوع مربوط به سفر مقام معظم رهبری می شود.

وی تصریح کرد: سفر ایشان به خراسان شمالی را می توان در دو بخش تحلیل کرد. اول بخش شکلی و دوم نیز بخش محتوایی این سفر است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه افزود: در بخش شکلی می توان گفت این سفر از جمله سفرهای کم نظیر ایشان بود چرا که استقبال باشکوهی از سوی مردم و جوانان این استان شکل گرفت که طی مسیر کوتاه رهبری در بجنورد دو ساعت به طول انجامید.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: از سویی دیگر این استقبال از طرف یک قومیت نبود بلکه شیعه ، اهل تسنن، ترک و کرد همگی محور وحدتشان رهبر معظم انقلاب بود.

خاتمی در ادامه به حضور باشکوه نسل سومی با چهارمی ها در استقبال از رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: نسل سومی و چهارمی ها نشان دادند با چه عشقی به ولی فقیه ارادت دارند و این عشق آنها اگر مانند عشق نسل اولی ها نباشد بیشتر است.

وی تصریح کرد: استقبال از مقام معظم رهبری در این سفر تنها استقبال از یک رهبر سیاسی نیست بلکه یک استقبال مکتبی است، چرا که مردم ایشان را نایب عام امام زمان می دانند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه استقبال باشکوه مردم خراسان شمالی به نمایندگی از تمام ملت از رهبر معظم انقلاب معنادار بود گفت: دشمنان فکر می کردند تشدید تحریم ها اثر گذاشته و استقبال از ایشان کم خواهد شد در حالی که باشکوه ترین مراسم استقبال در طول تاریخ خراسان شمالی شکل گرفت.

خاتمی اظهار داشت: پیام این سفر و همچنین استقبال مردم این است که مردم پیمان خون با نظام جمهوری اسلامی ایران دارند و از نظام و ولی فقیه دفاع خواهند کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مردم به دشمنان فهماندند که ما تا آخرین نفس و قطره خون پای نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده ایم.

وی با اشاره به بحث محتوایی سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی گفت: ایشان رهنمودهای نویی را در عرصه های مختلف بیان کردند.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: توطئه های دشمنان، تسلیم نشدن مردم و انتخابات پیش رو از جمله مهمترین محور بیانات ایشان در این سفر بود و به نظر من مهمتر از همه بخش سبک زندگی اسلامی بود که ایشان فرمودند بر مبنای خردورزی و حقوق باید تامین شود.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با بیان اینکه عموم مردم باید به بیانات ایشان در این خصوص لبیک بگویند تا نماد اسلامی شدن دیده شود، گفت: امیدواریم تمام مخاطبان صحبت های رهبری به این رهنمودها عمل کنند.

خاتمی ضمن تشکر از شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ایجاد مشوق هایی برای افزایش جمعیت اظهار داشت: این شورا باید بیشتر از آنچه تبلیغ می کرد تا جلوی تکثیر نسل برای مدتی گرفته شود امروز باید تبلیغات گسترده و مشوق هایی برای تکثیر نسل ارائه دهد.

وی در بخشی از خطبه ها با بیان اینکه در حوزه داخلی، دشمن راهبردهایی را تا انتخابات سال آینده در پیش گرفته است، به شش راهبرد مهم اشاره کرد و گفت: دشمن با تشدید فشارها تا انتخابات می خواهد بر انتخابات تاثیر بگذارد تا تغییر در ساختار حکومتی بوجود آید.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود: به دشمنان خارجی و دوستان داخلی شان هشدار می دهیم هواداری مردم از نظام جمهوری اسلامی سیاسی نیست بلکه اعتقادی است و این هواداری اعتقادی کم شدنی نیست.

خطیب این هفته نماز جمعه تهراندر بیان راهبرد دوم دشمن در آستانه انتخابات اظهار داشت: بحرانی جلوه دادن کشور یکی دیگر از برنامه های دشمنان است .

خاتمی اظهار داشت: در کشور مشکل وجود دارد اما حالت بحرانی پیش نیامده است و حالت بحرانی را باید در کشورهای اروپایی که اقتصادشان دچار مشکل شده است مشاهده کرد.

وی یکی دیگر از راهبردهای دشمنان را القاء یاس و ناامیدی بخصوص در میان جوانان خواند و گفت: آنها می خواهند نگذارن ما از این گردنه عبور کنیم در حالی که ملت ایران گردنه های سخت تر از این را نیز پشت سر گذاشته و به قول رهبر معظم انقلاب امروز بیش از هر وقت دیگر احساس قدرت می کنیم و این احساس متکی بر واقعیات است.

امام جمعه موقت تهران در بیان راهبرد چهارم تصریح کرد: فضاسازی ناحق پیش از فرا رسیدن انتخابات یکی دیگر از حربه های دشمنان است .

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: آنها پیش از فرا رسیدن انتخابات سال 88 شعار تقلب را سر دادند و رهبری نیز در فروردین همان سال از توطئه آنها پرده برداشت و هشدارهایی را دادند که دیدیم به واقعیت تبدیل شد.

خاتمی با بیان اینکه برخی شعار "انتخابات آزاد " را در آستانه انتخابات سر می دهند، گفت: آنها می خواهند بگویند اگر کاندیدای ما رد شد انتخابات آزاد نیست یا اگر مردم به کاندیدای ما رای ندادند باز هم انتخابات آزاد نیست و تنها در صورتی انتخابات آزاد است که کاندیدای ما رای بیاورد.

وی با اشاره به اینکه این گونه حرف ها کشور را به سمت التهاب می برد، گفت: التهابی که رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان اخیرشان به آن اشاره کردند همین موضوعات است.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: انتخابات در ایران آزاد بوده، هست و خواهد بود.

خاتمی پنجمین راهبرد دشمن در آستانه انتخابات را وانمود کردن این موضوع خواند که دشمنان می خواهند بگویند تحریم ها مربوط به اصرار ایران به داشتن حق مسلم خود در انرژی هسته ای است و اگر ایران از این حق دست بردارد همه چیز تمام می شود.

وی در ادامه افزود: تحریم ها از سال 59 بر علیه جمهوری اسلامی شروع شده در حالی که ما آن زمان اسمی از انرژی هسته ای نداشتیم.

امام جمعه موقت تهران ششمین و آخرین راهبرد را انتشار شایعات و دروغ ها خواند و افزود: آنها می گویند ما با این کار می خواهیم ایران را پای میز مذاکرات بیاوریم در حالی که ما میز مذکرات را ترک نکرده ایم.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران تصریح کرد: شما میز مذاکره ای می خواهید که خروجی آن تسلیم شدن ملت ایران باشد و شما این آرزو را به گور خواهید برد چرا که به قول مقام معظم رهبری شما کوچکتر از آن هستید که ملت ایران را به زانو درآورید.

خاتمی همچنین با اشاره به قطع برنامه های برون مرزی صدا و سیما به دستور مستقیم اتحادیه اروپا گفت: آنها وقتی دیدند آبرویشان رفته است این موضوع را تکذیب می کنند.

وی با بیان اینکه با چه انگیزه ای دستور به قطع این برنامه های این شبکه ها داده اید، گفت: چطور توهین به پیامبر و کشیدن کاریکاتور ایشان آزادی بیان محسوب می شود اما پخش برنامه های چند شبکه که اهداف شما را برای مردم مشخص می شود آزادی بیان نیست و برنامه های این شبکه ها را قطع می کنید.

امام جمعه موقت تهران ابراز امیدواری کرد فناوران کشورمان بتوانند در این عرصه نیز با این تحریم ها مقابله کنند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران در بخش پایانی خطبه به تحریم های جدید اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: این تحریم ها بیشتر شعار است و نفس تحریم ها انتقام از ملت ایران است چرا که مردم با انقلاب جلوی زیاده خواهی استکبار را گرفته اند.

خاتمی با بیان اینکه حلقه به گوش بودن اتحادیه اروپا در برابر آمریکا یک ننگ است، گفت: پرونده شما در دوران دفاع مقدس هنوز به یاد مردم است و بیشتر از این پرونده خود را نزد مردم ایران سیاه نکنید.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا تعلق گرفته است، گفت: بهانه این کار این بود که اتحادیه اروپا در هیچ جنگی شرکت نکرده است در حالی که در اشغال عراق و افغانستان و کشتار هزاران نفر در الجزایر دست آمریکا و اتحادیه اروپا تا مرفق به خون آغشته است.

وی گفت: اتحادیه اروپا بداند با این کارها ما آسیب نمی بینیم چرا که ملت ایران سختی دیده و فرسوده شدنی نیست و استکبار بداند ما آنها را فرسوده خواهیم کرد.

خاتمی همچنین در خطبه اول نماز مبحث اصول اخلاقی اسلام را پی گرفت و گفت: آن کس که مروری به عناصر اخلاقی در اسلام داشته باشد به این باور می رسد که انس با خداوند اساسی ترین اصل است.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ایمان به وعده های خداوند از زیر مجموعه های این اصل است، با اشاره به آیات قرآن گفت: اگر بر حرف حق خود بیاستید مطمئن باشید بهترین زندگی این جهانی و آن جهانی را خواهید داشت.