عدم تحقق وعده مسئولان جهت راه اندازی تنها مرکز دیالیز میامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی ضمن انتقاد از عدم تحقق وعده مسئولان جهت راه اندازی تنها مرکز دیالیز بیمارستان این شهر، گفت: مسئولان توجه کنند که بیماران خاص این شهرستان مشکلات رفت و آمد به شاهرود جهت انجام دیالیز در مراکز درمانی این شهر را باید به دیگر مشکلات بیماری خود اضافه کنند و این جای تاسف است.

وی همچنین ضمن تقدیر از پیگیری های عباس رهی استاندار سمنان جهت پیشرفت پروژه غیر هم سطح ولایت میامی، گفت: با توجه به اینکه این پروژه از مصوبات سفر سال 85 مقام معظم رهبری به استان سمنان است اما متاسفانه پیشرفتی در آن دیده نمی شود.

خطیب جمعه میامی همچنین با اشاره به سفر هشت روزه مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی افزود: علیرغم همزمانی این سفر با تشدید تحریم ها علیه دولت و ملت، مردم این استان با استقبال باشکوه از ولی فقیه نشان دادند حربه استکبار هیچ خللی در اراده آهنین ملت وارد نکرده است.

حجت الاسلام موسوی اظهار داشت: نخستین و مهمترین آیتم در راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی کاستن جدی از واردات است زیرا ورود هر کالای وارداتی مستلزم خروج ارز از کشور است.

وی افزود: تقویت زیربناهای اقتصادی و توجه بیشتر به مقوله کشاورزی راه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی را هموارتر می‌کند.

خطیب جمعه میامی با اشاره به اینکه آمریکا و استکبار جهانی دست به ذخائر خود نمی زند و همواره با قیمت های ارزان نفت کشورهای دیگر را خریداری می کند تصریح کرد: ایران نیز باید از اتکا به اقتصاد نفتی دست بردارد و صادرات مواد غیر نفتی سرلوحه کار تولیدکنندگان قرار گیرد.

حجت الاسلام موسوی در ادامه سخنانش نیز به کنترل نسل در ایران اشاره کرد و گفت: شعار فرزند کمتر زندگی بهتر یک شعار غیر اسلامی است مردم باید دست از این شعار برداشته و نسل را افزایش دهند.

وی همچنین ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ازدواج امیر‌المومنین (ع) و فاطمه (س) اظهار داشت: ازدواج مورد تاکید دین مبین اسلام و یکی از سنت‌های حسنه به یادگار مانده از پیامبر اکرم (ص) است.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه تداوم نسل‌ها از مهم‌ترین خواسته‌های بشر در طول تاریخ بوده است، گفت: اسلام برای تشکیل حریم خانواده و تداوم نسل‌ها چارچوب مشخصی را به افراد نشان داده است.

امام جمعه میامی با تاکید بر رعایت چارچوب و حریم‌های قانونی ازدواج و تداوم نسل افزود: پیروی از دستورات دین اسلام و آموزه‌های دینی و قرآنی یک اصل مهم و انکارناپذیر در راستای جلوگیری از شیوع گسترده فسادهای اجتماعی محسوب می‌شود.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به سفر هشت روزه مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی افزود: علیرغم همزمانی این سفر با تشدید تحریم ها علیه دولت و ملت مردم این استان با استقبال باشکوه از ولی فقیه نشان دادند حربه استکبار هیچ خللی در اراده آهنین ملت وارد نکرده است.

وی اظهار داشت: ارادت مردم به ولایت، پیام دیگر این سفر با توجه به اهانت اخیر دشمنان به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) بود و مردم خراسان شمالی نشان دادند ارادت آنان به فرزندی از سلاله نبی مکرم اسلام (ص) با گوشت و پوست آنان عجین شده است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به پیام وفاداری به آرمان های انقلاب حتی پس از گذشت 33 سال به عنوان یکی دیگر از پیام های این سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی اضافه کرد: این سفر به همه نشان داد که اقوام نژادی و زبانی ایران تنها به دنبال عزت اسلام به رهبری ولی فقیه می باشند.

خطیب نماز جمعه میامی همچنین با اشاره به فرارسیدن موسم حج ضمن تاکید بر اینکه حج پرچم اسلام و نشانه عزت مسلمانان است، تصریح کرد: حج در مقایسه با اعمال عبادی، تنها عبادتی است که اگر با روح و تحرک انجام گیرد و اگر همراه با برائت از مشرکین باشد، مانور قدرت جهان اسلام در مقابل استکبار و صهیونیسم خواهد بود.

حجت الاسلام موسوی افزود: حج همایش بزرگ سالانه مسلمانان و مظهر اقتدار و عامل نیرومندی است که می تواند مسلمانان جهان را با یک هدف مشترک که همانا عزت اسلام و امت اسلامی است گردهم جمع نماید.

وی در خاتمه اضافه کرد: حجاج سرزمین وحی امسال داغدار اهانت و جسارت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (ص) می باشند و باید انزجار و برائت خود را از اهانت کنندگان با حضور پر رنگ در مراسم برائت از مشرکین اعلام دارند.