به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: نفوذ یک پهپاد به عمق خاک رژیم اشغالگر، نشان از برتری اطلاعات امنیتی جاسوسی ایران اسلامی است.

وی بیان داشت: رژیم صهیونیستی نشان داد که با وجود داشتن تعداد زیادی سلاح هسته‌ای بسیار آسیب پذیر است و روز به روز شاهد عجز و ناتوانی آنان در برابر اقتدار و پیشرفت‌های نیروهای حزب‌الله هستیم.

وی عنوان کرد: با نفوذ این پهباد به عمق خاک اسرائیل ناتوانی سپر دفاعی رژیم جعلی برای جهانیان ثابت شد.

امام جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنانش به ماجرای ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت و گفت: ساده‌زیستی در ازدواج باید رواج یابد.

وی همچنین به دیگر مناسبت هفته یعنی روز تربیت بدنی اشاره کرد و افزود: ورزش در زندگی انسان‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.