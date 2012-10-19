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۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۲

حجت الاسلام لطفی:

ادعاهای اسرائیل درباره ایران تنها جنگ رسانه‌ای است

ادعاهای اسرائیل درباره ایران تنها جنگ رسانه‌ای است

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: ادعاهای اسرائیل درباره ایران تنها جنگ رسانه‌ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: نفوذ یک پهپاد به عمق خاک رژیم اشغالگر، نشان از برتری اطلاعات امنیتی جاسوسی ایران اسلامی است.

وی بیان داشت: رژیم صهیونیستی نشان داد که با وجود داشتن تعداد زیادی سلاح هسته‌ای بسیار آسیب پذیر است و روز به روز شاهد عجز و ناتوانی آنان در برابر اقتدار و پیشرفت‌های نیروهای حزب‌الله هستیم.

وی عنوان کرد: با نفوذ این پهباد به عمق خاک اسرائیل ناتوانی سپر دفاعی رژیم جعلی برای جهانیان ثابت شد.

امام جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنانش به ماجرای ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت و گفت: ساده‌زیستی در ازدواج باید رواج  یابد.

وی همچنین به دیگر مناسبت هفته یعنی روز تربیت بدنی اشاره کرد و افزود: ورزش در زندگی انسان‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

کد مطلب 1723426

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