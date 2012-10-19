رادیو و تلویزیون در پلدختر دیجیتال شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از راه اندازی پخش دیجیتال در مرکز استان و شهرستانهای بروجرد و دورود در بهمن ماه سال گذشته از امروز جمعه کار پخش دیجیتال 18 شبکه تلویزیونی و 15 شبکه رادیویی در شهرستان پلدختر آغاز شد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان صبح جمعه در حاشیه راه اندازی پخش دیجیتال پلدختر به خبرنگاران گفت: پیگیری ها و برنامه ریزی های منظم همکاران صدا و سیما به گونه ای بود تا در یک همکاری مشترک با صدا و سیمای مرکز ایلام بتوانیم شاهد پخش دیجیتال صدا و سیما هم در شهرستان پلدختر از استان لرستان و هم در دره شهر و آبدانان از استان ایلام باشیم.

فتاح کمری ادامه داد: مردم شهرستان پلدختر از این پس می توانند شبکه های تلویزیونی اول، دوم، سوم، چهارم، خبر، تهران، آموزش، قرآن، نمایش، آی فیلم، پرس تی وی، العالم، مستند، شما، پویا،بازار، ورزش، استانی و شبکه های رادیویی ایران، لرستان، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت، ورزش، اقتصاد تهران، آوا، نمایش و شبکه رادیویی برون مرزی اسلامی را به صورت دیجیتال دریافت کنند.

وی یادآور شد: طی هفته های آینده شهرستانهای الیگودرز و ازنا و طی چهار ماه آینده شهرستانهای سلسله و دلفان و کوهدشت نیز به پخش دیجیتال رادیویی و تلویزیونی مجهز خواهند شد.

کمری عنوان کرد: پیش بینی می شود با راه اندازی پخش دیجیتال در شهرستان پلدختر میزان پوشش دیجیتال در استان به 53 درصد برسد و تا پایان سال این میزان به بیش از 75 درصد خواهد رسید.

بنابر این گزارش مردم شهرستان پلدختر می توانند با تهیه مبدل های دیجیتال برای دریافت شبکه های یاد شده مبدل های خود را روی کانالهای 38 و 44 تنظیم کنند.