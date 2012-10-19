کشور باید بدون درآمدهای نفتی اداره شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته زنجان افزود: مقابله با توطئه های اقتصادی دشمنان نیازمند مدیریت مناسب بخش های تولیدی و صنعتی کشور است و رفع وابستگی به درآمدهای نفتی راهکاری الزامی برای ایمن امر محسوب می شود.

وی با بیان اینکه هدف دشمنان از تشدید تحریم ها و آغاز جنگ اقتصادی، نارضایتی مردم از نظام اسلامی است افزود: مردم ایران اسلامی طی 33 سال گذشته، با هوشیاری و بصیرت توطئه های دشمنان را در جنگ نظامی و فرهنگی شناسایی و خنثی کردند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: دشمن با تهاجم فرهنگی نتوانست خدشه ای به ایران اسلامی وارد کند هم اکنون دشمن ضعف های ما را می شناسد و از این ضعف هابرعلیه نظام استفاده می کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم خاطرنشان کرد: مسئولان کشور برای مقابله با این مشکلات باید با مدیریت هماهنگی و همدلی در جهت مرتفع کردن این مشکلات قدم بردارند

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه مردم برای دفاع از انقلاب درصحنه ها حضور دارند تاکید کرد: همدلی شور وهیجان عشق مردم به انقلاب و رهبری راازجمله برکات سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی است

وی یاد آورشد: انرژی هسته ای حق مردم ایران است و دشمنان انقلاب اسلامی از دست یابی ایران به انرژی هسته ای در تلاطم هستند.

امام جمعه زنجان با اشاره به جمعه خونین مکه مکرمه گفت: در این روز بیش از 400 نفر از حاجیان در اعلام بیزاری وبرائت از دشمنان اسلام توسط دشمنان به شهادت رسیدند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، یادآورشد: زمانی که دشمنان از نتیجه برنامه های خود در عرصه های نظامی و فرهنگی نا امید شدند، به تشدید تحریم ها و آغاز جنگ اقتصادی روی آوردند.



حجت الاسلام خاتمی یادآورشد: زمانی که دشمنان از نتیجه برنامه های خود در عرصه های نظامی و فرهنگی نا امید شدند، به تشدید تحریم ها و آغاز جنگ اقتصادی روی آوردند.