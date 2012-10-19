زبان بدن را در خواب بشناسید/ حالات خواب بیانگر نوع شخصیت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رابرت فیلیپس کارشناس زبان بدن چهار حالت بدن را هنگام خواب شناسایی کرده است و اظهار می دارد که حالت جنینی (foetal) که اغلب افرادی که نگران هستند به خود می گیرند متداول ترین حالت است.

اکثر افراد هنگام خواب حالت جنینی به خود می گیرند، درحالی که دومین حالت شایع خواب خوابیدن عادی به پهلو است که نشان دهنده شخصیت سخت است.

بیش از نیمی از ما ( 58 درصد) با زانوهای بالا و سر پایین می خوابیم.

براساس اظهارات فیلیپس، هرچقدر که حالت بدنی ما بیشتر شود، احساس راحتی بیشتری می کنیم. یک بدن صاف با بازوان و پاهایی که به یک سمت و روی هم قرار گرفته نشان دهنده سرسختی است و این نوع افراد هنگامی که بیدار می شوند احساس سفتی در عضلات خود دارند.

25 درصد ما که در تلاش برای بدست آوردن چیزی هستیم دستهای خود را مقابل بدنمان به صورت مستقیم قرار می دهیم به نوعی که گویی در جستجوی به دست آوردن یک رویا هستیم. این افراد بدترین منتقدان خود هستند و همواره انتظار رسیدن به بهترین نتایج را دارند. این افراد هنگام بیدار شدن مشتاق رویارویی با چالشهای روز هستند.

حالت سقوط آزاد با سر پایین رو به بالش و بازوانی گشوده شده در دو سمت بالش، حالتی است که حدود 17 درصد از ما هنگام خواب به خود گرفته و احساس می کنیم که ما کنترل اندکی روی زندگی خود داریم.

از نظر فیزیکی این حالت کمترین میزان راحتی را برای فرد فراهم می کند.

فیلیپس در تحقیق خود از مردم خواست تا متداولترین حالات بدن خود را هنگام خواب ثبت کنند، در این میان عده ای بیش از یک حالت را برای خواب خود ارائه کرده بودند.

این کارشناس زبان بدن اظهار داشت: یک خواب خوب در شب فرد را برای روز بعد آماده می کند و حالات خواب ما می توانند احساس ما را هنگام بیدار شدن تعیین کنند.